Студія "Квартал 95" показала пародію на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву. На сцені вони назвали його "собакою Віктора Медведчука". Сам нардеп відреагував на це досить емоційно.

Джерело: PavlovskyNews

► Що сказав Кива

За словами Киви, актори "Кварталу 95" – блазні. Їх робота, як зазначив нардеп, веселити людей.

Цікаво Кива і Дубінський без грошей: майже 80 нардепів не отримають свою зарплату

Кива запевнив, що не бачив цю пародію. Водночас запитав у журналіста, чи смішно було йому при перегляді епізоду. Той відповів, що ні.

Якщо не смішно – блазні халтурять і треба дати їм під ж*пу,

– емоційно сказав Кива.

Він додав, що його "образити може тільки рівний".

"Ображатися на те, що роблять блазні – це те ж саме, що ображатися на собаку, яка паскудить на вулиці", – підсумував Кива.

Кива відреагував на пародію "Кварталу 95": дивіться відео PavlovskyNews

► Що показувала студія "Квартал 95"

Епізод був у новорічному випуску "Вечірнього кварталу". Актори пародіювали кума Володимира Путіна, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Сценаристи придумали сюжет, за яким Медведчук нібито боявся робити щеплення від коронавірусу.

Лікар запропонував спочатку вакцинувати собаку, аби бути впевненим у результаті. Після цієї поради Медведчук начебто подзвонив Киві і покликав його.

Пародія "Кварталу 95" на Медведчука і Киву: дивіться відео