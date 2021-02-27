Собака допоміг відшукати схрон боєприпасів у прифронтовій Авдіївці: фото

Джерело:пресцентр ООС
У прифронтовій Авдіївці Нацгвардія виявила схрон із бойовими засобами ураження. Відшукати схованку військовим допоміг службовий собака.
Навчений гвардійський службовий пес одразу виявив небезпечну ділянку та оповістив військовослужбовців про знахідку.
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Серед знайденого:
На місці події працювали працівники ДСНС та Національної поліції України.
Військові на Донбасі виявили схрон з боєприпасами / Фото пресцентру ООС
У штабі ООС наголосили, що такі заходи проводяться систематично.
Адже райони, які знаходяться поблизу лінії зіткнення є найбільш вразливими та потрібно "передбачити усі неприємні несподіванки".Зверніть увагу! Відпрацювання у прифронтових населених пунктах спрямоване на стабілізування криміногенної ситуації у населеному пункті, посилення охорони публічного порядку та безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї, наркотичних речовин, а також виявлення осіб, причетних до діяльності збройних формувань.
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