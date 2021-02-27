Собака допоміг відшукати схрон боєприпасів у прифронтовій Авдіївці: фото
У прифронтовій Авдіївці Нацгвардія виявила схрон із бойовими засобами ураження. Відшукати схованку військовим допоміг службовий собака.
Джерело:пресцентр ООС
Навчений гвардійський службовий пес одразу виявив небезпечну ділянку та оповістив військовослужбовців про знахідку.
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Співробітникам Нацгвардії вдалося відшукати великий арсенал боєприпасів
Серед знайденого:
- Гранати РГД та Ф1;
- понад 200 набоїв калібру 7,62;
- понад сотня – калібру 5,45.
На місці події працювали працівники ДСНС та Національної поліції України.
Військові на Донбасі виявили схрон з боєприпасами / Фото пресцентру ООС
Пошукові заходи проводять систематично
У штабі ООС наголосили, що такі заходи проводяться систематично.
Адже райони, які знаходяться поблизу лінії зіткнення є найбільш вразливими та потрібно "передбачити усі неприємні несподіванки".
Ситуація на Донбасі: коротко
- Протягом минулої доби, 26 лютого, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Бойовики гатили зі забороненого озброєння. Унаслідок ворожих атак 10 українських військових зазнали поранення.
- Ще один боєць ЗСУ підірвався на відомому вибуховому пристрої.
До слова На Донбасі український боєць підірвався на осколковій міні
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