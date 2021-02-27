У прифронтовій Авдіївці Нацгвардія виявила схрон із бойовими засобами ураження. Відшукати схованку військовим допоміг службовий собака.

Навчений гвардійський службовий пес одразу виявив небезпечну ділянку та оповістив військовослужбовців про знахідку.

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Співробітникам Нацгвардії вдалося відшукати великий арсенал боєприпасів

Серед знайденого:

Гранати РГД та Ф1;

понад 200 набоїв калібру 7,62;

понад сотня – калібру 5,45.

На місці події працювали працівники ДСНС та Національної поліції України.

Військові на Донбасі виявили схрон з боєприпасами / Фото пресцентру ООС

Пошукові заходи проводять систематично

У штабі ООС наголосили, що такі заходи проводяться систематично.

Адже райони, які знаходяться поблизу лінії зіткнення є найбільш вразливими та потрібно "передбачити усі неприємні несподіванки".

Зверніть увагу! Відпрацювання у прифронтових населених пунктах спрямоване на стабілізування криміногенної ситуації у населеному пункті, посилення охорони публічного порядку та безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї, наркотичних речовин, а також виявлення осіб, причетних до діяльності збройних формувань.

Ситуація на Донбасі: коротко

Протягом минулої доби, 26 лютого, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики гатили зі забороненого озброєння. Унаслідок ворожих атак 10 українських військових зазнали поранення.

Ще один боєць ЗСУ підірвався на відомому вибуховому пристрої.

До слова На Донбасі український боєць підірвався на осколковій міні



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу