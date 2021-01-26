У снігову пастку на Волині та Рівненщині потрапили десятки автомобілів: як їх рятували – відео

В Україну після короткої перерви знову повернулася справжня зима. Через це 26 січня на дорогах Волинської та Рівненької областей значно ускладнився рух транспорту.
Джерело: ДСНС
Автомобілі із наметів за допомогою тросів витягували рятувальники.
До теми Негода лютує в країні: без електрики понад 200 населених пунктів
На Рівненщині застрягли 2 шкільних автобуси із дітьми усередині.
На Рівненщині у снігових заметах застряг шкільний автобус / Фото ДСНС
Рятувальники витягли автобус на проїжджу частину / Фото ДСНС
Впродовж 26 січня рятувальники витягли на проїжджу частину 24 транспортні засоби. Серед них були 3 автобуси, 4 вантажівки та 17 легкових автомобілів. До цього залучили 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 працівників ДСНС.
На дорогах Волині складна ситуація через негоду / Інфографіка 24 каналу
Як рятувальники витягували автомобілі із заметів: відеоЗверніть увагу! Через негоду на трасах Рівненщини та Львівщини обмежили рух вантажівок. Дорожникам довелось тимчасово призупинити рух, аби розчистити дорогу