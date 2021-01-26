У снігову пастку на Волині та Рівненщині потрапили десятки автомобілів: як їх рятували – відео
В Україну після короткої перерви знову повернулася справжня зима. Через це 26 січня на дорогах Волинської та Рівненької областей значно ускладнився рух транспорту.
Джерело: ДСНС
Автомобілі із наметів за допомогою тросів витягували рятувальники.
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Що відбувалося на дорогах Рівненщини
На Рівненщині застрягли 2 шкільних автобуси із дітьми усередині.
- О 15:05 поблизу села Хорупань рятувальники за допомогою спецтехніки відбуксирували автобус, у якому було 8 дітей.
- О 15:10 біля Озліїва витягли "школярик" із 18 дітьми.
На Рівненщині у снігових заметах застряг шкільний автобус / Фото ДСНС
Рятувальники витягли автобус на проїжджу частину / Фото ДСНС
Ситуація на Волині
Впродовж 26 січня рятувальники витягли на проїжджу частину 24 транспортні засоби. Серед них були 3 автобуси, 4 вантажівки та 17 легкових автомобілів. До цього залучили 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 працівників ДСНС.
- О 14:05 поблизу села Радомишель рятувальники відбуксирували зі снігового замету автобус, який перевозив 40 людей на луцьке підприємство.
- Працівники ДСНС витягували автомобілі на трасах Луцьк – Хрінники, Луцьк – Любешів та Київ – Ягодин.
На дорогах Волині складна ситуація через негоду / Інфографіка 24 каналу
Як рятувальники витягували автомобілі із заметів: відео
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