В Україну після короткої перерви знову повернулася справжня зима. Через це 26 січня на дорогах Волинської та Рівненької областей значно ускладнився рух транспорту.

Джерело: ДСНС Автомобілі із наметів за допомогою тросів витягували рятувальники. До теми Негода лютує в країні: без електрики понад 200 населених пунктів Що відбувалося на дорогах Рівненщини На Рівненщині застрягли 2 шкільних автобуси із дітьми усередині. О 15:05 поблизу села Хорупань рятувальники за допомогою спецтехніки відбуксирували автобус, у якому було 8 дітей.

О 15:10 біля Озліїва витягли "школярик" із 18 дітьми.

На Рівненщині у снігових заметах застряг шкільний автобус / Фото ДСНС

Рятувальники витягли автобус на проїжджу частину / Фото ДСНС Ситуація на Волині Впродовж 26 січня рятувальники витягли на проїжджу частину 24 транспортні засоби. Серед них були 3 автобуси, 4 вантажівки та 17 легкових автомобілів. До цього залучили 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 працівників ДСНС. О 14:05 поблизу села Радомишель рятувальники відбуксирували зі снігового замету автобус, який перевозив 40 людей на луцьке підприємство.

Працівники ДСНС витягували автомобілі на трасах Луцьк – Хрінники, Луцьк – Любешів та Київ – Ягодин.

На дорогах Волині складна ситуація через негоду / Інфографіка 24 каналу Як рятувальники витягували автомобілі із заметів: відео Зверніть увагу! Через негоду на трасах Рівненщини та Львівщини обмежили рух вантажівок. Дорожникам довелось тимчасово призупинити рух, аби розчистити дорогу