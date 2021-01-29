Триває сніговий шторм у центрі та на півдні України: яка ситуація на дорогах

У південних і центральних областях України триває сніговий шторм. У деяких регіонах ситуація – доволі складна. Тому в Укравтодорі закликають автомобілістів перечекати негоду вдома. Наразі триває ліквідація її наслідків.
Джерело: Укравтодор
Хоча зараз можна спостерігати складну ситуацію, але вже продовж найближчої доби 29 січня вона має стабілізуватися, оскільки хурделиця вщухне.
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Негода у центрі та на півдні України: що відбувається на автошляхах (інформація станом на 23:00 28 січня)
Одеська область
- Потужний снігопад із поривчастим вітром і хуртовинами поступово припиняється.
- Місцями на дорозі, особливо на підйомах, виникає скупчення великогабаритного транспорту. Це створює перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.
- Дорожники, представники ДСНС і Нацполіції працюють у посиленому режиму. На ліквідацію наслідків негоди на дорогах направлено всі їхні сили.
- Аби визволити громадян зі снігової пастки, дорожники використовують всі можливі засоби. Зокрема, для забезпечення проїзду державними дорогами Одещини працює роторна снігоочисна техніка та гусенична машина розгородження ДСНС.
- Крім того, приблизно 40 одиниць техніки працюють на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса.
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Миколаївська область
- Потужний вітер і сніг утворили в деяких районах метрові перемети.
- Ситуація залишається все ще складною.
- Дорожники продовжують працювати над забезпеченням проїзду усіма автошляхами.
- Наразі 70 одиниць снігоприбиральної техніки ліквідовують наслідки негоди.
Черкаська область
- Проїзд дорогами державного значення забезпечено.
- Обмежень у русі немає.
- На державних автодорогах області працюють 119 одиниць спецтехніки.
Кіровоградська область
- Проїзд дорогами області наразі забезпечено.
- Напруженою залишається ситуація на дорогах в межах Голованівського району, тож роботи тут тривають.
- Крім того, на заході області сніг став інтенсивнішим. Пориви вітру утворюють снігові перемети. Тож техніка працює беззупинно, аби не допустити заторів.
Що радять водіям в Укравтодорі
- Якщо ж опинилися на дорозі – надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці.
Зауважимо!
- Якщо потребуєте допомоги – телефонуйте на гарячу лінію (044) 287–11–40. Вона працює цілодобово.
В Укргідрометцентрі
попереджають про ожеледицю
29 січня на більшості автошляхів України. А з докладним прогнозом погоди на п'ятницю можете ознайомитися
за цим посиланням
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