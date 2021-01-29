Триває сніговий шторм у центрі та на півдні України: яка ситуація на дорогах

У південних і центральних областях України триває сніговий шторм. У деяких регіонах ситуація – доволі складна. Тому в Укравтодорі закликають автомобілістів перечекати негоду вдома. Наразі триває ліквідація її наслідків.

Джерело: Укравтодор

Хоча зараз можна спостерігати складну ситуацію, але вже продовж найближчої доби 29 січня вона має стабілізуватися, оскільки хурделиця вщухне.

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Одеська область

Потужний снігопад із поривчастим вітром і хуртовинами поступово припиняється.

Місцями на дорозі, особливо на підйомах, виникає скупчення великогабаритного транспорту. Це створює перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.

Дорожники, представники ДСНС і Нацполіції працюють у посиленому режиму. На ліквідацію наслідків негоди на дорогах направлено всі їхні сили.

Аби визволити громадян зі снігової пастки, дорожники використовують всі можливі засоби. Зокрема, для забезпечення проїзду державними дорогами Одещини працює роторна снігоочисна техніка та гусенична машина розгородження ДСНС.

Крім того, приблизно 40 одиниць техніки працюють на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса.

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Миколаївська область

Потужний вітер і сніг утворили в деяких районах метрові перемети.

Ситуація залишається все ще складною.

Дорожники продовжують працювати над забезпеченням проїзду усіма автошляхами.

Наразі 70 одиниць снігоприбиральної техніки ліквідовують наслідки негоди.

Черкаська область

Проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Обмежень у русі немає.

На державних автодорогах області працюють 119 одиниць спецтехніки.

Кіровоградська область

Проїзд дорогами області наразі забезпечено.

Напруженою залишається ситуація на дорогах в межах Голованівського району, тож роботи тут тривають.

Крім того, на заході області сніг став інтенсивнішим. Пориви вітру утворюють снігові перемети. Тож техніка працює беззупинно, аби не допустити заторів.

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Якщо ж опинилися на дорозі – надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці.

Якщо потребуєте допомоги – телефонуйте на гарячу лінію (044) 287–11–40. Вона працює цілодобово.