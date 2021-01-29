Триває сніговий шторм у центрі та на півдні України: яка ситуація на дорогах

29 січня 2021 , 02:03
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У південних і центральних областях України триває сніговий шторм. У деяких регіонах ситуація – доволі складна. Тому в Укравтодорі закликають автомобілістів перечекати негоду вдома. Наразі триває ліквідація її наслідків.

Джерело: Укравтодор

Хоча зараз можна спостерігати складну ситуацію, але вже продовж найближчої доби 29 січня вона має стабілізуватися, оскільки хурделиця вщухне.

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Одеська область

  • Потужний снігопад із поривчастим вітром і хуртовинами поступово припиняється.
  • Місцями на дорозі, особливо на підйомах, виникає скупчення великогабаритного транспорту. Це створює перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.
  • Дорожники, представники ДСНС і Нацполіції працюють у посиленому режиму. На ліквідацію наслідків негоди на дорогах направлено всі їхні сили.
  • Аби визволити громадян зі снігової пастки, дорожники використовують всі можливі засоби. Зокрема, для забезпечення проїзду державними дорогами Одещини працює роторна снігоочисна техніка та гусенична машина розгородження ДСНС.
  • Крім того, приблизно 40 одиниць техніки працюють на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса.

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Миколаївська область

  • Потужний вітер і сніг утворили в деяких районах метрові перемети.
  • Ситуація залишається все ще складною.
  • Дорожники продовжують працювати над забезпеченням проїзду усіма автошляхами.
  • Наразі 70 одиниць снігоприбиральної техніки ліквідовують наслідки негоди.

Черкаська область

  • Проїзд дорогами державного значення забезпечено.
  • Обмежень у русі немає.
  • На державних автодорогах області працюють 119 одиниць спецтехніки.

Кіровоградська область

  • Проїзд дорогами області наразі забезпечено.
  • Напруженою залишається ситуація на дорогах в межах Голованівського району, тож роботи тут тривають.
  • Крім того, на заході області сніг став інтенсивнішим. Пориви вітру утворюють снігові перемети. Тож техніка працює беззупинно, аби не допустити заторів.

Що радять водіям в Укравтодорі

  • Якщо ж опинилися на дорозі – надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці.
  • Якщо потребуєте допомоги – телефонуйте на гарячу лінію (044) 287–11–40. Вона працює цілодобово.
Зауважимо! В Укргідрометцентрі попереджають про ожеледицю 29 січня на більшості автошляхів України. А з докладним прогнозом погоди на п'ятницю можете ознайомитися за цим посиланням.