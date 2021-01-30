На частину України обвалилася снігова негода: що там відбувається на дорогах

В Україні триває негода, щоправда ситуація потроху стабілізується. Вже майже в кожній українській області немає проблем із рухом на дорогах загального користування. Щоправда, обмеження залишилися на Одещині.
Джерело: ДСНС
За даними рятувальників, невеликий сніг можна спостерігати у Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Харківській областях та у Києві. А на Кіровоградщині та Миколаївщині – дощ.
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Вже 1 лютого погода в Україні знову може погіршитися. Зокрема, у північних і центральних областях, а також на Харківщині, Одещині та Миколаївщині слід очікувати значні снігопади. Приріст снігового покриву сягатиме 5 –10 сантиметрів.
А на Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині та Миколаївщині сніг ще й супроводжуватиме дощ. Отож, на автошляхах – небезпечна ситуація: ожеледиця та значне налипання снігу.
Окрім того, лютуватиме ще й шквальний вітер, його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.