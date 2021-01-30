В Україні триває негода, щоправда ситуація потроху стабілізується. Вже майже в кожній українській області немає проблем із рухом на дорогах загального користування. Щоправда, обмеження залишилися на Одещині.

Джерело: ДСНС

За даними рятувальників, невеликий сніг можна спостерігати у Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Харківській областях та у Києві. А на Кіровоградщині та Миколаївщині – дощ.

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Негода в Україні: яка ситуація на дорогах станом на вечір 30 січня

На Одещині обмежено рух великовагових транспортних засобів. Мовиться про автошляхи державного значення М-05 Київ – Одеса, М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган.

На Миколаївщині відновили повноцінний рух вантажівок і автобусів на дорозі Кропивницький – Платонове.

У Миколаївській області за допомогою спецтехніки продовжують розчищати дорогу на ділянці в напрямку від Одещини до села Геннівка. Вже вдалося розчистити від снігу 80 кілометрів дорожнього полотна.

До розчистки від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тисячу 200 осіб та 950 одиниць техніки.

Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.

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На Україну суне новий сніговий циклон

Вже 1 лютого погода в Україні знову може погіршитися. Зокрема, у північних і центральних областях, а також на Харківщині, Одещині та Миколаївщині слід очікувати значні снігопади. Приріст снігового покриву сягатиме 5 –10 сантиметрів.

А на Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині та Миколаївщині сніг ще й супроводжуватиме дощ. Отож, на автошляхах – небезпечна ситуація: ожеледиця та значне налипання снігу.

Окрім того, лютуватиме ще й шквальний вітер, його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.