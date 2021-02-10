Негода в Україні не збирається відступати найближчим часом. Синоптики прогнозують протягом 11 – 14 лютого сильні снігопади, ожеледь і хуртовину.

Майже на всій території України, крім південного сходу, 10 лютого буде ожеледиця. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

До слова Ожеледь та перебої зі світлом: чого чекати від негоди в Україні

Наступними днями, 11 – 12 лютого, над Україною переміщуватиметься активний циклон. Через це синоптики очікують на складні погодні умови.

Негода 11 – 14 лютого: чого чекати

У західних, північних, більшості центральних, в Одеській та Миколаївській областях значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу , місцями ожеледь. Пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовини, снігові замети .

областях значний , місцями ожеледь. Пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, . У Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг .

регіоні . На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

Впродовж 12 – 13 лютого в Україні слід очікувати на значне зниження температури.

14 – 18 лютого в Україні значно похолоднішає. Вдень температура повітря, за даними Gismeteo, коливатиметься від -13 до -15 градусів, вночі сягнуть позначки -20 градусів і вище: у Львові вночі 18 лютого -24 градуси, у Києві -26 градусів, у Харкові – -19.



На більшості території України буде ожеледиця / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Про те, що погода невдовзі погіршуватиметься, повідомила і синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила: тимчасова відлига на Сході і дощ невдовзі зміняться міцними морозами і снігопадами. Причиною тому циклон, що йде до західних областей з Угорщини. Наразі він підбирається до Прикарпаття і Закарпаття.

А вже 11 – 12 лютого прискаче ще один циклон. Та ще й прихопить усіх родичів: атмосферні фронти зумовлять чергове ускладнення погоди,

– написала Наталка Діденко.