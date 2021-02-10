В Україну сунуть снігопади: де вируватиме негода
Негода в Україні не збирається відступати найближчим часом. Синоптики прогнозують протягом 11 – 14 лютого сильні снігопади, ожеледь і хуртовину.
Джерело:Укргідрометцентр
Майже на всій території України, крім південного сходу, 10 лютого буде ожеледиця. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
До слова Ожеледь та перебої зі світлом: чого чекати від негоди в Україні
Наступними днями, 11 – 12 лютого, над Україною переміщуватиметься активний циклон. Через це синоптики очікують на складні погодні умови.
Негода 11 – 14 лютого: чого чекати
- У західних, північних, більшості центральних, в Одеській та Миколаївській областях значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. Пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовини, снігові замети.
- У Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг.
- На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.
- Впродовж 12 – 13 лютого в Україні слід очікувати на значне зниження температури.
- 14 – 18 лютого в Україні значно похолоднішає. Вдень температура повітря, за даними Gismeteo, коливатиметься від -13 до -15 градусів, вночі сягнуть позначки -20 градусів і вище: у Львові вночі 18 лютого -24 градуси, у Києві -26 градусів, у Харкові – -19.
На більшості території України буде ожеледиця / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Про те, що погода невдовзі погіршуватиметься, повідомила і синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила: тимчасова відлига на Сході і дощ невдовзі зміняться міцними морозами і снігопадами. Причиною тому циклон, що йде до західних областей з Угорщини. Наразі він підбирається до Прикарпаття і Закарпаття.
А вже 11 – 12 лютого прискаче ще один циклон. Та ще й прихопить усіх родичів: атмосферні фронти зумовлять чергове ускладнення погоди,
– написала Наталка Діденко.
Негода в Україні: головне
- Потужні снігопади у багатьох областях України почалися 7 лютого, тривали 8 і 9 лютого.
- У Києві, на Львівщині, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій областях та на Прикарпатті протягом 7 – 8 лютого випали до 30 сантиметрів снігу.
- Наступної доби опади припинилися, а на Сході та Півдні навіть прийшла відлига.
- Через сильний вітер та сніг 9 лютого залишились без електрики 273 населених пункти.
- Рятувальники відбуксували 444 транспортних засобів (з них 15 авто "швидкої" та 10 автобусів), надали допомогу 779 особам.
- Всього до ліквідації наслідків негоди залучили близько 2 375 осіб та 1 790 одиниць техніки.
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