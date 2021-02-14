В Україні зберігаються складні погодні умови. Однак наразі на території країни не фіксують істотних опадів, а проїзд дорогами загального користування забезпечений, хоча й діють певні обмеження.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 14:00 14 лютого в Україні не падав сніг.

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За інформацією Укравтодору, проїзд по дорогах загального користування забезпечений. Однак з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту.

Де саме діють обмеження для транспорту

Волинська область: на дорозі Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь), Т-03-02 Піща – Козин (ділянка Володимир-Волинський – Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі).

Івано-Франківська область: на дорозі Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).

Львівська область: о 13:00, за інформацією Департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА, ввели обмеження руху для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення в межах області.

Рівненська область: на автодорогах державного значення в межах області тривають обмеження руху усього транспорту, крім спеціалізованої техніки.

Хмельницька область: на дорогах загального користування залишаються обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту:

Т-18-04 Корець – Славута – Антоніни;

Т-20-12 Ланівці – Лисогірка – Теофіполь;

Т-23-01 Білогір'я – Р26;

Т-23-02 Чернелівка – Городок – Смотрич;

Т-23-06 Шепетівка – Старокостянтинів;

Т-23-12 Гусятин – Городок;

Т-23-14 Теофіполь – Красилів – Н03;

Т-23-18 Старий Остропіль – Вовковинці;

Т-23-21 Ярмолинці – Кам'янець Подільський.

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Деталі діяльності рятувальників

Для забезпечення проїзду в окремих областях від ДСНС залучали 7 одиниць інженерної техніки. Зокрема, у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Львівській областях.

Зокрема, у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Львівській областях. Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучили приблизно 1 540 людей та 1 220 одиниць техніки.

залучили приблизно 1 540 людей та 1 220 одиниць техніки. На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Для моніторингу ситуації та надання допомоги, в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах працюють 10 людей та 6 одиниць техніки.

Протягом доби рятувальники вивільнили зі снігових заметів

1 050 транспортних засобів, зокрема 26 карет швидкої допомоги та 12 автобусів;

надали допомогу приблизно 1 240 людей;

прибрали 1 повалене дерево.

Для цього від ДСНС залучалось понад 2 000 рятувальників та 650 одиниць техніки.

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого

У західних, північних та місцями центральних областях невеликий сніг , на решті території в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

, на решті території в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, місцями 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливається від -1 до -11 градусів.

Інформація зі сайту Укргідрометцентру