Україну замело снігом: яка ситуація в областях зараз

Джерело:ДСНС
Наразі невеликий сніг все ще падає у 13 областях України. Однак всі населені пункти забезпечені світлом, а проїзд на дорогах загального користування доступний.
Всю територію України 8 лютого накрили потужні снігопади. Попри те, що опади продовжуються, ситуація на дорогах в регіонах станом на 14:00 не є критичною.
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Натомість у Закарпатській області йде дощ.
За інформацією Укренерго, знеструмлення населених пунктів немає.
За даними Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.
Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 до Києва великогабаритного транспорту обмежено рух у межах областей:
Крім того, обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Н-17 Маюничі – Торчин між селищем Торчин та селом Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на деяких дорогах загального користування в межах Волинської області.
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Рятувальники буксирували 29 автівок та надали допомогу приблизно 65 людям.
Загалом до ліквідації наслідків негоди залучили 1 770 надзвичайників та 1 550 одиниць техніки.
До слова, залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі.
Дані зі сайту Укргідрометцентру