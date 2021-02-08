Україну замело снігом: яка ситуація в областях зараз

Наразі невеликий сніг все ще падає у 13 областях України. Однак всі населені пункти забезпечені світлом, а проїзд на дорогах загального користування доступний.

Всю територію України 8 лютого накрили потужні снігопади. Попри те, що опади продовжуються, ситуація на дорогах в регіонах станом на 14:00 не є критичною.

Читайте також Шалений шторм, вулиці вкриті кригою: як переживає негоду Одеса – фото, відео

Де ще падає сніг

у Львівській,

Черкаській,

Вінницькій,

Тернопільській,

Житомирській,

Рівненській,

Волинській,

Кіровоградській,

Київській,

Хмельницькій,

Полтавській,

Донецькій,

Харківській областях.

Натомість у Закарпатській області йде дощ.

Що зі світлом

За інформацією Укренерго, знеструмлення населених пунктів немає.

Яка ситуація на дорогах

За даними Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.

Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 до Києва великогабаритного транспорту обмежено рух у межах областей:

Київської: М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;

М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь; Полтавської: М-03 Київ – Харків, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;

М-03 Київ – Харків, Н-08 Бориспіль – Маріуполь; Рівненської: М-06 Київ – Чоп;

М-06 Київ – Чоп; Житомирської: М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель;

М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель; Черкаської: М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;

М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь; Чернігівської: М-01 Київ – Чернігів, Н-07 Київ – Суми.

Крім того, обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Н-17 Маюничі – Торчин між селищем Торчин та селом Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на деяких дорогах загального користування в межах Волинської області.

Зверніть увагу Львів замело снігом: чарівні фото та відео

Результати роботи ДСНС

Рятувальники буксирували 29 автівок та надали допомогу приблизно 65 людям.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучили 1 770 надзвичайників та 1 550 одиниць техніки.

До слова, залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого

Вдень синоптики прогнозують сніг, хуртовини, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний до 7 – 12, а місцями до 20 метрів за секунду.

Температура повітря у середньому коливається від -2 до -7 градусів.

Дані зі сайту Укргідрометцентру