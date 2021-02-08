Україну замело снігом: яка ситуація в областях зараз

8 лютого 2021 , 15:50
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Джерело:

ДСНС

Наразі невеликий сніг все ще падає у 13 областях України. Однак всі населені пункти забезпечені світлом, а проїзд на дорогах загального користування доступний.

Всю територію України 8 лютого накрили потужні снігопади. Попри те, що опади продовжуються, ситуація на дорогах в регіонах станом на 14:00 не є критичною.

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Де ще падає сніг

  • у Львівській,
  • Черкаській,
  • Вінницькій,
  • Тернопільській,
  • Житомирській,
  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Кіровоградській,
  • Київській,
  • Хмельницькій,
  • Полтавській,
  • Донецькій,
  • Харківській областях.

Натомість у Закарпатській області йде дощ.

Що зі світлом

За інформацією Укренерго, знеструмлення населених пунктів немає.

Яка ситуація на дорогах

За даними Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.

Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 до Києва великогабаритного транспорту обмежено рух у межах областей:

  • Київської: М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;
  • Полтавської: М-03 Київ – Харків, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;
  • Рівненської: М-06 Київ – Чоп;
  • Житомирської: М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель;
  • Черкаської: М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;
  • Чернігівської: М-01 Київ – Чернігів, Н-07 Київ – Суми.

Крім того, обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Н-17 Маюничі – Торчин між селищем Торчин та селом Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на деяких дорогах загального користування в межах Волинської області.

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Результати роботи ДСНС

Рятувальники буксирували 29 автівок та надали допомогу приблизно 65 людям.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучили 1 770 надзвичайників та 1 550 одиниць техніки.

До слова, залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого

  • Вдень синоптики прогнозують сніг, хуртовини, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь.
  • На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний до 7 – 12, а місцями до 20 метрів за секунду.
  • Температура повітря у середньому коливається від -2 до -7 градусів.

Дані зі сайту Укргідрометцентру