Україну замело снігом: яка ситуація в областях зараз
Наразі невеликий сніг все ще падає у 13 областях України. Однак всі населені пункти забезпечені світлом, а проїзд на дорогах загального користування доступний.
Джерело:ДСНС
Всю територію України 8 лютого накрили потужні снігопади. Попри те, що опади продовжуються, ситуація на дорогах в регіонах станом на 14:00 не є критичною.
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Де ще падає сніг
- у Львівській,
- Черкаській,
- Вінницькій,
- Тернопільській,
- Житомирській,
- Рівненській,
- Волинській,
- Кіровоградській,
- Київській,
- Хмельницькій,
- Полтавській,
- Донецькій,
- Харківській областях.
Натомість у Закарпатській області йде дощ.
Що зі світлом
За інформацією Укренерго, знеструмлення населених пунктів немає.
Яка ситуація на дорогах
За даними Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.
Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 до Києва великогабаритного транспорту обмежено рух у межах областей:
- Київської: М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;
- Полтавської: М-03 Київ – Харків, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;
- Рівненської: М-06 Київ – Чоп;
- Житомирської: М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель;
- Черкаської: М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь;
- Чернігівської: М-01 Київ – Чернігів, Н-07 Київ – Суми.
Крім того, обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Н-17 Маюничі – Торчин між селищем Торчин та селом Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на деяких дорогах загального користування в межах Волинської області.
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Результати роботи ДСНС
Рятувальники буксирували 29 автівок та надали допомогу приблизно 65 людям.
Загалом до ліквідації наслідків негоди залучили 1 770 надзвичайників та 1 550 одиниць техніки.
До слова, залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі.
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
- Вдень синоптики прогнозують сніг, хуртовини, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь.
- На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний до 7 – 12, а місцями до 20 метрів за секунду.
- Температура повітря у середньому коливається від -2 до -7 градусів.
Дані зі сайту Укргідрометцентру
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