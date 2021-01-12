Синоптики попереджають про погіршення погоди з 13 січня. У частині областей прогнозують снігопади, сильні пориви вітру, хуртовини, а також ожеледицю на дорогах. А вже 15 – 16 січня очікують відчутне зниження температури повітря – до -21 градуса.

На Україну суне негода. Перші її прояви слід чекати вже 13 січня. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях синоптики очікують

значний сніг (висота снігового покриву становитиме 5 – 15 сантиметрів);

сильні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду;

хуртовини;

ожеледицю на дорогах.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде

налипання мокрого снігу;

ожеледь (І рівень небезпечності – жовтий).

Однак негода не триватиме довго, опади припиняться до 14 січня.

Сильні морози вдарять 15 – 16 січня

У ці дні в Україні очікують різке зниження температури. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -12…-18 градусів, у північних областях місцями буде до -21 градуса. Вдень повітря трохи прогріється – до -10…-16 градусів.

Протягом 17 – 18 січня холодна погода утримається.

Зверніть увагу! Погода у вівторок, 12 січня, на всій території України буде прохолодною. Максимальні морози сягатимуть -2 градусів. Однак опадів синоптики не прогнозують.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу