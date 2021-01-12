Снігопади, хуртовини, мороз та ожеледиця: де прогнозують різке погіршення погоди
Синоптики попереджають про погіршення погоди з 13 січня. У частині областей прогнозують снігопади, сильні пориви вітру, хуртовини, а також ожеледицю на дорогах. А вже 15 – 16 січня очікують відчутне зниження температури повітря – до -21 градуса.
На Україну суне негода. Перші її прояви слід чекати вже 13 січня. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
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У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях синоптики очікують
- значний сніг (висота снігового покриву становитиме 5 – 15 сантиметрів);
- сильні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду;
- хуртовини;
- ожеледицю на дорогах.
У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде
- налипання мокрого снігу;
- ожеледь (І рівень небезпечності – жовтий).
Однак негода не триватиме довго, опади припиняться до 14 січня.
Сильні морози вдарять 15 – 16 січня
У ці дні в Україні очікують різке зниження температури. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -12…-18 градусів, у північних областях місцями буде до -21 градуса. Вдень повітря трохи прогріється – до -10…-16 градусів.
Протягом 17 – 18 січня холодна погода утримається.
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