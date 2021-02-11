Негода на Київщині й Закарпатті: на які дороги не пускають вантажівки

Вранці 11 лютого продовжують діяти обмеження руху великогабаритного транспорту на автодорогах Київської та Закарпатської областей. На місцях продовжують працювати рятувальники.

Починаючи з 7:00, з метою недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту, продовжують діяти обмеження руху на в'їзд до Києва.

Читайте також Снігопад не зупинявся всю ніч, – Садовий про негоду у Львові

На яких дорогах Київщини обмежений рух

М-01 Київ – Чернігів;

М-03 Київ – Харків;

М-05 Київ – Одеса;

М-06 Київ – Чоп;

М-07 Київ – Ковель;

Н-01 Київ – Знам'янка;

Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

За інформацією Служби автомобільних доріг, з 6:15 ввели обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп у Закарпатській області.

Рятувальники від початку негоди

вивільнили зі снігових заметів 550 транспортних засобів, зокрема 16 карет швидкої допомоги та 23 автобуси;

надали допомогу 868 людям;

прибрали 11 повалених дерев.

Від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучали 970 співробітників та 276 одиниць техніки.

До слова, станом на 07:00 11 лютого сніг продовжує падати у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях. У Закарпатській йде невеликий сніг з дощем.