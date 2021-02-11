Негода на Київщині й Закарпатті: на які дороги не пускають вантажівки

Джерело:ДСНС
Вранці 11 лютого продовжують діяти обмеження руху великогабаритного транспорту на автодорогах Київської та Закарпатської областей. На місцях продовжують працювати рятувальники.
Починаючи з 7:00, з метою недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту, продовжують діяти обмеження руху на в'їзд до Києва.
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За інформацією Служби автомобільних доріг, з 6:15 ввели обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп у Закарпатській області.
Від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучали 970 співробітників та 276 одиниць техніки.
До слова, станом на 07:00 11 лютого сніг продовжує падати у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях. У Закарпатській йде невеликий сніг з дощем.