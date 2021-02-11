Негода на Київщині й Закарпатті: на які дороги не пускають вантажівки
Вранці 11 лютого продовжують діяти обмеження руху великогабаритного транспорту на автодорогах Київської та Закарпатської областей. На місцях продовжують працювати рятувальники.
Джерело:ДСНС
Починаючи з 7:00, з метою недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту, продовжують діяти обмеження руху на в'їзд до Києва.
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На яких дорогах Київщини обмежений рух
- М-01 Київ – Чернігів;
- М-03 Київ – Харків;
- М-05 Київ – Одеса;
- М-06 Київ – Чоп;
- М-07 Київ – Ковель;
- Н-01 Київ – Знам'янка;
- Н-08 Бориспіль – Маріуполь.
За інформацією Служби автомобільних доріг, з 6:15 ввели обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп у Закарпатській області.
Рятувальники від початку негоди
- вивільнили зі снігових заметів 550 транспортних засобів, зокрема 16 карет швидкої допомоги та 23 автобуси;
- надали допомогу 868 людям;
- прибрали 11 повалених дерев.
Від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучали 970 співробітників та 276 одиниць техніки.
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