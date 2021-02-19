На високогір'ї Карпат – значна сніголавинна небезпека

Джерело:Пресслужба Укргідрометцентру
На високогір'ї Карпат, а також у горах Львівської області 20 та 21 лютого слід очікувати значну сніголавинну небезпеку.
Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація буде наслідком снігопадів.
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Cніговий покрив на більшості крутих схилів буде закріплено помірно або слабо. Тому за низьких додаткових навантаженнях є можливим сходження окремих природних середніх і великих лавин. Метеорологи говорять про частково несприятливі умови та радять утриматись від походів на високогір'я.
Така ситуація утримається на високогiр'ї Івано-Франківської області. Тут сніговий покрив буде помірно закріпленим на деяких крутих схилах. Власне через додаткові навантаження там і є ймовірним сходженням лавин. Великі природні лавини не прогнозують. Загалом метеорологи говорять про сприятливі умови.
Сніголавинна небезпека в Карпатах на 20 лютого / Дані Укргідрометцентру
Правила, що допоможуть врятувати життя під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу
Що таке лавинаЦе маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 м/с. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх і великих лавин.