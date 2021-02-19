На високогір'ї Карпат, а також у горах Львівської області 20 та 21 лютого слід очікувати значну сніголавинну небезпеку.

Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація буде наслідком снігопадів.

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Що відомо про сніголавинну небезпеку в Карпатах

Cніговий покрив на більшості крутих схилів буде закріплено помірно або слабо. Тому за низьких додаткових навантаженнях є можливим сходження окремих природних середніх і великих лавин. Метеорологи говорять про частково несприятливі умови та радять утриматись від походів на високогір'я.

Де слід очікувати значну сніголавинну небезпеку 20 лютого

Львівська область;

Район сніголавинної станції Плай (Закарпатска область);

Район сніголавинної станції Пожижевська (межа Івано-Франківської та Закарпатської оластей).

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень)

Така ситуація утримається на високогiр'ї Івано-Франківської області. Тут сніговий покрив буде помірно закріпленим на деяких крутих схилах. Власне через додаткові навантаження там і є ймовірним сходженням лавин. Великі природні лавини не прогнозують. Загалом метеорологи говорять про сприятливі умови.



Сніголавинна небезпека в Карпатах на 20 лютого / Дані Укргідрометцентру