Снігопади на території Заходу України припинилися, однак негода ще не відступає із цього регіону. 14 лютого рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах.

Сходження лавин можливе на високогір'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей та у горах Львівщини. ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку 3 рівня.

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Сніголавинна небезпека у Карпатах

За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології 13 – 14 лютого на високогір’ї Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека.

Рятувальники закликали людей бути обережними у високогір'ї українських Карпат, а також на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.



Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

Що прогнозують синоптики

На Заході та частково в Центрі 14 лютого синоптики прогнозують сніг. Температура повітря не перевищуватиме -9 градусів. На дорогах більшості областей – ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

У Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях слід очікувати хуртовину. А ще Україну огорнуть люті морози, наприклад, на Чернігівщині температура опуститься до -23 градусів.

Упродовж 13 – 17 лютого температура повітря буде мінусовою на всій території України. Вдень стовпчики термометрів у середньому опустяться до -10 градусів.