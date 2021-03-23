Україну 23 березня накрили опади. Жителів усіх областей засипатиме дощем та мокрим снігом. В Укравтодорі кажуть, незважаючи на несприятливі умови, проїзд автошляхами державного значення забезпечили.

Вранці сніг розпочався у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Рівненській та Львівській областях. Покриття снігу на ґрунті – 1 – 4 сантиметри.

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На Тернопільщині – туман. У решті областей поки опадів нема.

Покриття доріг у більшості областей – мокре

В Укравтодорі попередили, що покриття доріг у більшості областей – мокре. На перевальних ділянках опадів поки нема. На Абранському та Латірському перевалах туман.

Працівники дорожніх служб обробляють покриття автошляхів протиожеледними матеріалами. Також комунальники прибирають узбіччя та розчищають зупинки громадського транспорту.

Важливо! Наразі проїзд усіма автошляхами державного значення забезпечений. Для забезпечення проїзду задіяли в роботі 127 одиниці техніки та 197 робітників.Звернення водіїв про ускладнення руху не надходило.

Синоптики пообіцяли вітряну та вологу погоду

Зазначимо, що синоптики пообіцяли 23 березня прохолодну та вологу погоду. Також буде дуже вітряно. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +1…+6.