Сніг і сильні дощі просто на Різдво: українців попередили про негоду
Українців попередили про небезпеку під час різдвяних свят 8 – 9 січня 2021 року. Так, у частині областей очікується мокрий сніг, а в деяких – сильні дощі.
Про несприятливі й потенційно небезпечні погодні умови попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Попередження на 7 січня:
- У південно-західних регіонах дощі з мокрим снігом, у Львівській області – мокрий сніг.
- У південних областях очікуються сильні дощі.
- У решті регіонів теж дощі й мокрий сніг, але дещо менші.
Прогноз погоди на Різдво, 7 січня / Карта Укргідрометцентру
Прогноз на 8 січня:
- У північних і східних областях сніги, ожеледиця, налипання мокрого снігу.
- У центральних областях теж ожеледиця й мокрий сніг, але лише вночі.
- На півдні й заході – без опадів, температура близька до нуля.
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