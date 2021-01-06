Українців попередили про небезпеку під час різдвяних свят 8 – 9 січня 2021 року. Так, у частині областей очікується мокрий сніг, а в деяких – сильні дощі.

Про несприятливі й потенційно небезпечні погодні умови попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Зверніть увагу Коли закінчиться температурна зима 2021 року: прогноз синоптиків Попередження на 7 січня: У південно-західних регіонах дощі з мокрим снігом, у Львівській області – мокрий сніг.

У південних областях очікуються сильні дощі.

У решті регіонів теж дощі й мокрий сніг, але дещо менші.

Прогноз погоди на Різдво, 7 січня / Карта Укргідрометцентру Прогноз на 8 січня: У північних і східних областях сніги, ожеледиця, налипання мокрого снігу.

У центральних областях теж ожеледиця й мокрий сніг, але лише вночі.

На півдні й заході – без опадів, температура близька до нуля.

Прогноз погоди на 8 січня / Карта Укргідрометцентру