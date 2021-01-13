В Україну 13 січня прийшла хурделиця. Більшість областей нашої країни рясно засипало снігом. Найбільше опадів зафіксували у Львові, Дніпрі та Одесі. Також чарівними фото зимової казки ділилися мешканці Полтави і Харкова.

24 канал зібрав фото засніжених пейзажів з різних куточків України.

Важливо Лід та заметілі: рятувальники попередили українців про небезпеку

Львів

Дрібний сніг із самого ранку могли спостерігати мешканці різних районів міста. На жаль, снігопад вже спричинив кілька ДТП.

За прогнозами синоптиків, сніг йтиме у Львові майже весь день. Однак надвечір 13 січня він почне поступово слабнути й згодом припиниться. Температура становить -3...-1 градус.

Казкова заметіль у Львові 13 січня / Фото журналістів 24 каналу

Одеса

А от Одесу почало засипати ще вночі. Снігопад почався 13 січня приблизно о 3:00. З ночі на вулицях міста працює понад 100 одиниць спецтехніки. Магістралі та спуски чистять 300 комунальників.

Синоптики обіцяють, що сніг йтиме до 14:00. Водночас одеситів просять не залишати автомобілі на проїжджій частині, адже вони заважають снігоприбиральній техніці.

Снігопад в Одесі / Фото "Думская", телеграм-каналу "Одесса Сейчас"

Дніпро

У Дніпрі снігопад також почався вночі й станом на 11:00 не припиняється. Попри зусилля комунальних служб, ситуація на дорогах залишає бажати кращого. Водії скаржаться на сильну ожеледицю.

Дніпро рясно засипало снігом / Фото "Інформатор"

Харків

13 січня у Харкові вранці почався снігопад, який супроводжується поривами сильного вітру. За прогнозами синоптиків, заметіль триватиме майже добу і закінчиться 14 січня. Температура повітря коливатиметься у межах -4...-2 градуси.

Комунальники чистять вулиці Харкова: дивіться відео

Заметіль у Харкові 13 січня: дивіться відео

Полтава

Полтавчани 13 січня також могли спостерігати за зимовою казкою. Через снігопад на місцевих дорогах області з ночі працює 70 одиниць техніки й 86 працівників. Комунальники обробляють спуски та підйоми доріг комплексною протиожеледною сумішшю.

Якою буде погода в Україні 13 січня

Майже в усіх областях України синоптики прогнозують сніг та мінусову температуру. Небезпечна ситуація може скластися на Сході України. Там рятувальники попереджаються про налипання мокрого снігу та ожеледицю.

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