Днями майже по всій Україні очікують сніг, місцями висота покриву сягне 30 сантиметрів. Крім того, 25 січня у високогір'ї Закарпаття – значна сніголавинна небезпека.

Джерело: Наталія Голеня в ефірі одного з телеканалів, 24 канал

До кінця доби 25 січня та протягом 26 січня сніг падатиме у західних областях.

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В Україні прогнозують сильні снігопади

За словами заступниці начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, 27 – 28 січня опади очікують і в більшості північних та центральних областей.

Сніжитиме також в Одеській, Миколаївській областях. Сніговий покрив там сягатиме 20 – 30 сантиметрів. А у Києві снігу може нападати до 10 сантиметрів.

Голеня пояснила, що днями "зима повернеться в західні, північні, центральні й деякі південні області".

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, снігу майже не буде на сході та південному сході Україні. Натомість там очікують температуру повітря вище 0 та дощі.

На більшості території прогнозують зниження температури до невеликих морозів – 0…-5 градусів.

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Загроза сходження лавин

У зв'язку з відлигою та випадінням дощу на сніговий покрив 25 січня у високогір'ї Закарпатської області очікують значну сніголавинну небезпеку (3 рівень), повідомляє ДСНС.

У горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

Зверніть увагу! Після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Стовпчики термометрів 24 січня сягнули 8,6 градуса, перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.