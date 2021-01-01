В українських містах 1 січня активісти традиційно зібралися, щоб ушанувати пам'ять Степана Бандери. Легендарний український політик і борець за незалежність нашої держави народився в цей день 112 років тому.

Найбільші марші зібралися в Києві, Дніпрі й Львові. Про те, що відбувається на маршах пам'яті Степана Бандери, розповідає 24 канал.

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Київ

У столиці біля пам'ятника Тарасові Шевченку люди почали збиратися в другій половині дня. Станом на 18 годину там вже були сотні, а то й тисячі людей.

Цікаво, що тут можна побачити людей не лише з українською національною символікою, а й з білоруською. Люди, які поїхали з Білорусі через переслідування, кажуть: підтримують таку акцію, адже Степан Бандера боровся за незалежність своєї держави, за що й вони сьогодні борються.

Активісти вигукують різні патріотичні гасла, а група старших людей почали засівати, адже сьогодні ще й інше свято – Новий рік.

Правоохоронці через акцію посилили заходи безпеки й закликають учасників смолоскипної ходи дотримуватися карантинних обмежень.

Марш пам'яті Степана Бандери в Києві: дивіться фото (Артур Зайонц для 24 каналу)

Смолоскипна хода до дня народження Бандери у Києві: дивіться відео (5 канал)

Початок маршу пам'яті Степана Бандери в Києві: дивіться відео (24 канал)

Початок смолоскипної ходи в Києві: дивіться відео (24 канал)

Львів

У Львові акцію розпочали ще в день. Тут активісти поклали квіти до пам'ятника Степанові Бандері, що на площі Кропивницького. Крім покладання квітів, відбулася спільна молитва за Україну.

Історія України завжди нас вчить і показує чіткий урок. Наша історія є героїчною, легендарною, а також вона є завдяки конкретним постатям, завдяки Герою України Степану Бандері, героям, які боронять Україну в російсько-українській війні, Революції Гідності,

– наголосив під час віче заступник львівського мера Андрій Москаленко.

Вшанування пам'яті Степана Бандери у Львові: дивіться фото (Львівська міська рада)

Дніпро

Не поступається адміністративній і культурній столицям і космічний центр України. Тут вшанувати пам'ять Степана Бандери також прийшли сотні людей.

Як і в інших містах, після зібрання активісти пройшлися містом факельною ходою з патріотичними гаслами.

Марш пам'яті Степана Бандери в Дніпрі: дивіться фото (Mediaprostir і "Наше місто)

Смолоскипна хода в Дніпрі: дивіться відео

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську, зважаючи на карантинн обмеження, вирішили скасувати смолоскипну ходу. Втім, від традиційного віче не відмовилися – на нього прийшли десятки людей.

Цікаво, що два автобуси звідси зранку відвезли місцевих у село Старий Угринів, де й народився Степан Бандера.

Вшанування пам'яті Степана Бандери в Івано-Франківську: дивіться фото (Руслан Марцінків)

Полтава

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