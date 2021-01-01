У містах України марші пам'яті Степана Бандери: фото, відео
В українських містах 1 січня активісти традиційно зібралися, щоб ушанувати пам'ять Степана Бандери. Легендарний український політик і борець за незалежність нашої держави народився в цей день 112 років тому.
Найбільші марші зібралися в Києві, Дніпрі й Львові. Про те, що відбувається на маршах пам'яті Степана Бандери, розповідає 24 канал.
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Київ
У столиці біля пам'ятника Тарасові Шевченку люди почали збиратися в другій половині дня. Станом на 18 годину там вже були сотні, а то й тисячі людей.
Цікаво, що тут можна побачити людей не лише з українською національною символікою, а й з білоруською. Люди, які поїхали з Білорусі через переслідування, кажуть: підтримують таку акцію, адже Степан Бандера боровся за незалежність своєї держави, за що й вони сьогодні борються.
Активісти вигукують різні патріотичні гасла, а група старших людей почали засівати, адже сьогодні ще й інше свято – Новий рік.
Правоохоронці через акцію посилили заходи безпеки й закликають учасників смолоскипної ходи дотримуватися карантинних обмежень.
Марш пам'яті Степана Бандери в Києві: дивіться фото (Артур Зайонц для 24 каналу)
Смолоскипна хода до дня народження Бандери у Києві: дивіться відео (5 канал)
Початок маршу пам'яті Степана Бандери в Києві: дивіться відео (24 канал)
Початок смолоскипної ходи в Києві: дивіться відео (24 канал)
Львів
У Львові акцію розпочали ще в день. Тут активісти поклали квіти до пам'ятника Степанові Бандері, що на площі Кропивницького. Крім покладання квітів, відбулася спільна молитва за Україну.
Історія України завжди нас вчить і показує чіткий урок. Наша історія є героїчною, легендарною, а також вона є завдяки конкретним постатям, завдяки Герою України Степану Бандері, героям, які боронять Україну в російсько-українській війні, Революції Гідності,
– наголосив під час віче заступник львівського мера Андрій Москаленко.
Вшанування пам'яті Степана Бандери у Львові: дивіться фото (Львівська міська рада)
Дніпро
Не поступається адміністративній і культурній столицям і космічний центр України. Тут вшанувати пам'ять Степана Бандери також прийшли сотні людей.
Як і в інших містах, після зібрання активісти пройшлися містом факельною ходою з патріотичними гаслами.
Марш пам'яті Степана Бандери в Дніпрі: дивіться фото (Mediaprostir і "Наше місто)
Смолоскипна хода в Дніпрі: дивіться відео
Івано-Франківськ
В Івано-Франківську, зважаючи на карантинн обмеження, вирішили скасувати смолоскипну ходу. Втім, від традиційного віче не відмовилися – на нього прийшли десятки людей.
Цікаво, що два автобуси звідси зранку відвезли місцевих у село Старий Угринів, де й народився Степан Бандера.
Вшанування пам'яті Степана Бандери в Івано-Франківську: дивіться фото (Руслан Марцінків)
Полтава
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Що відомо про Степана Бандеру
- Український політичний діяч, один із головних ідеологів українського націоналістичного руху 20-го століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б.
- Разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.
- Після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки Бандера перебував у концтаборі Заксенгаузен.
- Згодом його звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії. Але Бандера не погодився.
- Радянський уряд наказав КДБ вбити його в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.
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