Танки, міномети й гаубиці: ОБСЄ виявила заборонену техніку окупантів на Донбасі
На Донбасі за добу 1 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 150 порушень режиму тиші з боку проросійських бойовиків. У понеділок ворог порушував умови перемир'я тільки у Донецькій області.
Джерело:СММ ОБСЄ
Зафіксували спостерігачі також озброєння окупантів, розміщене з порушенням ліній відведення у непідконтрольному урядові районі Донеччини. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, який оприлюднили 2 березня.
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150 порушень режиму тиші 1 березня
У Донецькій області СММ зафіксувала 150 порушень режиму припинення вогню, зокрема 127 вибухів невизначеного походження.
Більшість – у районах на північ від підконтрольного уряду Широкиного, зокрема 71 вибух. А також у районах на захід від непідконтрольного уряду населеного пункту Оленівка.
У Луганській області СММ ОБСЄ 1 березня не зафіксувала жодних порушень умов перемир'я.
Бойовики розмістили військову техніку з порушеннями
Російські найманці розмістили із порушеннями 174 одиниці техніки. Десятки танків, гаубиць, мінометів та інша заборонена техніка помітили поза виділеними місцями зберігання озброєння.
- На полігоні неподалік Мирного – 21 танк, 11 самохідних гаубиць і мінометів, 10 буксированих гаубиць/мінометів та 56 бойових броньованих машин, які не підпадають під дію Мінських домовленостей щодо відведення озброєння;
- на полігоні поблизу Тернового – 17 танків;
- на полігоні біля населеного пункту Круглик – 32 танки;
- на полігоні поблизу Міусинська – 12 танків, 20 самохідних гаубиць/мінометів, 7 зенітних ракетних комплексів, 25 буксируваних гаубиць/мінометів, наявність ще 46 ББМ;
- на полігоні неподалік Бугаївки – 12 танків, 63 ББМ.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом минулої доби, 2 березня, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
- Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який українські воїни вчасно подавили.
- З початку поточної доби, 3 березня, бойовики 1 раз порушили умови перемир'я.
- Найманці Росії відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів поблизу Водяного.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
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