На Донбасі за добу 1 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 150 порушень режиму тиші з боку проросійських бойовиків. У понеділок ворог порушував умови перемир'я тільки у Донецькій області.

Зафіксували спостерігачі також озброєння окупантів, розміщене з порушенням ліній відведення у непідконтрольному урядові районі Донеччини. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, який оприлюднили 2 березня.

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150 порушень режиму тиші 1 березня

У Донецькій області СММ зафіксувала 150 порушень режиму припинення вогню, зокрема 127 вибухів невизначеного походження.

Більшість – у районах на північ від підконтрольного уряду Широкиного, зокрема 71 вибух. А також у районах на захід від непідконтрольного уряду населеного пункту Оленівка.

У Луганській області СММ ОБСЄ 1 березня не зафіксувала жодних порушень умов перемир'я.

Бойовики розмістили військову техніку з порушеннями

Російські найманці розмістили із порушеннями 174 одиниці техніки. Десятки танків, гаубиць, мінометів та інша заборонена техніка помітили поза виділеними місцями зберігання озброєння.

На полігоні неподалік Мирного – 21 танк, 11 самохідних гаубиць і мінометів, 10 буксированих гаубиць/мінометів та 56 бойових броньованих машин, які не підпадають під дію Мінських домовленостей щодо відведення озброєння;

на полігоні поблизу Тернового – 17 танків;

на полігоні біля населеного пункту Круглик – 32 танки;

на полігоні поблизу Міусинська – 12 танків, 20 самохідних гаубиць/мінометів, 7 зенітних ракетних комплексів, 25 буксируваних гаубиць/мінометів, наявність ще 46 ББМ;

на полігоні неподалік Бугаївки – 12 танків, 63 ББМ.

Зверніть увагу! На Донбасі з початку дії перемир'я 27 липня 2020 року зафіксували щонайменше 11 068 порушень з боку російських найманців.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 2 березня, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який українські воїни вчасно подавили.

З початку поточної доби, 3 березня, бойовики 1 раз порушили умови перемир'я.

Найманці Росії відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів поблизу Водяного.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу