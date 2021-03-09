На Тернопільщині екологи звернулись в Державне космічне агентство і за допомогою супутникових знімків знайшли масштабне сміттєзвалище. Воно розташоване на території приватного підприємства.

Працівники державної екологічної інспекції отримали інформацією про незаконне сміттєзвалище на території підприємства "Еко-Лідер Т". Через те, що підприємство не функціонує, екологи не змогли провести там перевірку.

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Що відомо про сміттєзвалище

Щоб виявити порушення, працівники Держекоінспекції звернулись до космічного агентства з проханням надати супутникові знімки цієї ділянки в ретроспективі.

У порівнянні з 2018 роком, сміттєзвалище збільшилось майже вдвічі – з 5 до 9,1 гектара.



Ретроспективні знімки сміттєзвалища / Фото з фейсбуку Андрія Мальованого

Розмір збитків від засмічення земельних ресурсів попередньо становить майже 80 мільйонів гривень. Після проведення перевірки об'єкта інспекція розрахує точну суму шкоди,

– підкреслив очільник екологічного відомства Андрій Мальований.

Після цього представники екоінспекції звернулись до Служби безпеки України.

Що вони вимагають

відкрити кримінальну справу щодо фірми-порушника;

анулювати дозволи, які видали ТОВ "Еко-Лідер Т", бо цей "суб’єкт господарювання не здійснює діяльність" за юридичною адресою.

Зверніть увагу! У вересні 2020 року у Дарницькому районі Києва знайшли велике сміттєзвалище. Збитки від нього сягали понад 50 тисяч гривень.