Смілянський звинуватив Лазебну у брехні щодо підняття тарифів "Укрпошти" на доставку пенсій
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заперечив високе підняття тарифів на доставку пенсій. Про це раніше говорила міністерка соцполітики Марина Лазебна.
Джерело:фейсбук Ігоря Смілянського
Смілянський заявив, що Лазебна дала неправдиву і свідомо помилкову інформацію, коли сказала, що тарифи на доставку пенсій зростуть з 60 до 100 гривень, тобто на 67%. Гендиректор стверджує, що ціни у 2021 році збільшаться лише на 11%.
До речі Поставили ультиматум: "Укрпошта" доставлятиме пенсії за більшим тарифом
Реакція гендиректора "Укрпошти"
Смілянський вважає, що Лазебна повинна офіційно вибачитись у всього колективу "Укрпошти". Чиновник припустив, що, ймовірно, міністерка не володіла предметом, про який говорила або збрехала.
Реальне підвищення тарифів складе (в разі схвалення) 11% в 2021 році, при зростанні мінімальної зарплати на 37% крім інших витрат. Ще раз – 11% проти 37%,
– наголосив Смілянський.
За словами чиновника, Мінсоцполітики внесе проєкт постанови про примусове переведення пенсіонерів на обслуговування у банках, крім інвалідів 1 групи, тих, які не ходять і кому більше, ніж 80 років.
"Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50 – 60 кілометрів. Як Вам ідея при коронавірусі, коли транспорт до цього банку нормально не ходить?", – сказав Смілянський.
Що цьому передувало
- Профільна Нацкомісія 23 березня відмовила у перегляді пропозицій щодо зміни тарифів "Укрпошти". Пропонували переглянути граничні тарифи у 2 етапи: перший – до 30 листопада 2021 року в середньому на 30,6%, другий – з 1 грудня 2021 року в середньому на 8,8%.
- Лазебна заявила, що "Укрпошта" поставила ультиматум про те, що припинить доставляти пенсії для 3,5 мільйона людей, адже тарифи на доставку мають зрости.
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