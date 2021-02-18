Смертельне отруєння школярок таблетками в Боярці: директорку ліцею відсторонили

Міська рада Боярки на Київщині призначила службову перевірку у ліцеї "Гармонія", де 12-річні дівчата отруїлися таблетками дротаверину. Перед цим вони подивились відео в соцмережі Тіk Тоk із закликом спробувати цей медичний препарат.
Службова перевірка триватиме щонайменше з 18 лютого по 17 березня. Її метра – надати правову оцінку діям адміністрації ліцею. У міськраді Боярки припускають, що тут могли неналежно виконувати свої посадові обов'язки.
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Додамо, що відсторонять керівницю гармонії на час службового розслідування. Заробітна плата упродовж цього періоду в неї не зберігатиметься.
Хто виконуватиме обов'язки директора ліцею – наразі невідомо. Окреме розпорядження має видати начальник Управління освіти а науки Боярської міськради Ірина Гайдамачук.
Такі дії направлено на дотримання суворого контролю щодо недопущення порушення режиму роботи в закладах освіти та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні належного виконання посадових обов'язків,
– наголосив мер Боярки Олександр Зарубін.
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