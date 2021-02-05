Смертельна пожежа в лікарні в Запоріжжі: обрали перший запобіжний захід – деталі

5 лютого 2021 , 18:35
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Джерело:

Укрінформ

У Запоріжжі Орджонікідзевський районний суд обрав запобіжний захід завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених вимог безпеки. Це перший запобіжний захід у цій справі.

Саме у Запорізькій обласній районній лікарні напередодні сталася смертельна пожежа.

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Пожежа в Запорізькій лікарні: головне про запобіжний захід

  • Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (з 21:00 до 7:00).
  • Термін дії тримання під вартою – 60 діб".
  • Прокуратура наполягала на триманні під вартою, тож рішення суду будуть оскаржувати.

Що раніше встановило слідство

  • Чоловік не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою. І це створило загрозу життю та здоров'ю людей.
  • Своїми діями він порушив закон "Про охорону праці" та посадову інструкцію.
  • Працівник лікарні народився в 1956 році, тобто зараз йому – 64 – 65 років.

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