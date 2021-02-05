Смертельна пожежа в лікарні в Запоріжжі: обрали перший запобіжний захід – деталі

18:35

У Запоріжжі Орджонікідзевський районний суд обрав запобіжний захід завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених вимог безпеки. Це перший запобіжний захід у цій справі.