Смертельна пожежа в лікарні в Запоріжжі: обрали перший запобіжний захід – деталі
У Запоріжжі Орджонікідзевський районний суд обрав запобіжний захід завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених вимог безпеки. Це перший запобіжний захід у цій справі.
Джерело:Укрінформ
Саме у Запорізькій обласній районній лікарні напередодні сталася смертельна пожежа.
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Пожежа в Запорізькій лікарні: головне про запобіжний захід
- Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (з 21:00 до 7:00).
- Термін дії тримання під вартою – 60 діб".
- Прокуратура наполягала на триманні під вартою, тож рішення суду будуть оскаржувати.
Що раніше встановило слідство
- Чоловік не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою. І це створило загрозу життю та здоров'ю людей.
- Своїми діями він порушив закон "Про охорону праці" та посадову інструкцію.
- Працівник лікарні народився в 1956 році, тобто зараз йому – 64 – 65 років.
До речі Директора лікарні, яка горіла у Запоріжжі, хочуть відсторонити
Головне про пожежу у запорізькій лікарні
- Пожежа спалахнула у реанімаційному відділенні інфекційної лікарні. Рятувальники локалізували вогонь за 20 хвилин.
- Внаслідок трагедії 4 людей загинули, а 2 – постраждали.
- Місцева влада пообіцяла виплатити сім'ям загиблих компенсацію – 50 тисяч гривень.
- Попередня причина пожежі – вибух апарату штучної вентиляції легень.
- Через трагедію у Запоріжжі міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував перевірку у всіх лікарнях України.
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