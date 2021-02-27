Загиблий міг задихнутися: нові деталі смертельної пожежі в ковідній лікарні в Чернівцях

27 лютого 2021 , 21:46
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Джерело:

ТСН

У Чернівцях у лікарні для хворих з коронавірусом удень 27 лютого сталася смертельна пожежа. Стали відомими деякі подробиці інциденту.

Мовиться про першу міську лікарню. Загалом унаслідок пожежі 1 пацієнт загинув. За життя другого з сильними опіками зараз борються лікарі. Ще 28 хворих евакуювали.

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Як сталася трагедія: деталі

  • Відомо, що займання трапилося на другому поверсі в одній із палат із хворими на коронавірус. У палаті було четверо пацієнтів.
  • Про інцидент дізналися, бо спрацювала пожежна сигналізація. До приїзду рятувальників лікарі винесли звідти пацієнтів. Але один із них устиг надихатися димом, інший – обпектися. Мовиться про потерпілого та загиблого.
  • Загиблому було 76 років. Він перебував тяжкому стані через коронавірус, і на думку медиків, ймовірно помер не від опіків, а задихнувся.
  • Ще один чоловік зараз перебуває у тяжкому стані в реанімації. Саме біля його ліжка, на тумбочці і спалахнуло полум'я. У чоловіка – опіки 3 – 4 ступенів тяжкості. За його життя нині борються лікарі.
  • Пожежу вогнеборцям вдалося загасити за 15 хвилин. Увесь поверх евакуювали, більшість людей змогли іти самі, щоправда з підтримкою.
  • 6 осіб, чий стан дозволяв, родичі захотіли забрати додому. Але, лікарі їх попередили: вони можуть повернутися, щойно відділення знову запрацює. Орієнтовно це станеться понеділок, 1 березня.

Там буквально обгоріла одна палата, не суттєво. Але є запах диму, запах стійкого угару, на що ми не можемо не звернути увагу і не перевести цих пацієнтів,
– розповіла заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.

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