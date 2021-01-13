У підсумковому випуску "Резонанс" за 13 січня – в Одесі сталася смертельна масова ДТП за участі одразу 5-ти машин. Під час зіткнення миттєво загинули 29-річний водій BMW та його 28-річний пасажир. На Вінниччині в селі Журавне 6 січня сталась справжня трагедія – після застілля вбили 49-річну жінку.

Також у підсумковому випуску "Резонанс" на 24 каналі: У Миколаєві на території приватного будинку стався вибух. Гримнуло настільки сильно, що чутно було на сусідніх вулицях. На Тернопільщині місцеві правоохоронці ловили зухвалого зловмисника, який 3 дні поспіль грабував перехожих. Один з його злочинів зафіксувала камера спостереження. У Києві чоловік, аби помилуватися новорічною ялинкою на Контрактовій площі, вирішив впритул під'їхати до красуні на авто. І при цьому, за словами очевидців, небезпечно маневрував серед пішоходів.