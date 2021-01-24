Врізався у дерево, авто загорілося: подробиці смертельної ДТП на Житомирщині

В Овруцькому районі на Житомирщині сталася жахлива аварія. Автівка врізалася у дерево, а тоді загорілася. Троє людей, на жаль, загинули.
Їх рятувальники витягли з пошкодженої машини. Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Рятувальники спершу загасили палаючий транспортний засіб, а потім витягли тіла загиблих людей. Вони використовували для цього спецобладнання.Увага! Зараз на автодорозі Овруч – Словечно поблизу села Піщаниця Овруцького району працюють працівники Національної поліції. Рух в обох напрямках автодороги необмежений.
Фото з місця аварії / Фото ДСНС