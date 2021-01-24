Врізався у дерево, авто загорілося: подробиці смертельної ДТП на Житомирщині
В Овруцькому районі на Житомирщині сталася жахлива аварія. Автівка врізалася у дерево, а тоді загорілася. Троє людей, на жаль, загинули.
Їх рятувальники витягли з пошкодженої машини. Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Що відбулося
- Водій автомобіля Skoda Octavia врізався у дерево. Внаслідок зіткнення машина загорілася.
- На жаль, 3 людини загинули на місці.
- Повідомляється, що дітей в салоні авто не було.
Рятувальники спершу загасили палаючий транспортний засіб, а потім витягли тіла загиблих людей. Вони використовували для цього спецобладнання.
Фото з місця аварії / Фото ДСНС
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