В Овруцькому районі на Житомирщині сталася жахлива аварія. Автівка врізалася у дерево, а тоді загорілася. Троє людей, на жаль, загинули.

Їх рятувальники витягли з пошкодженої машини. Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Увага Протаранив припарковане авто: у Києві затримали дуже п'яного водія – фото Що відбулося Водій автомобіля Skoda Octavia врізався у дерево. Внаслідок зіткнення машина загорілася.

На жаль, 3 людини загинули на місці.

Повідомляється, що дітей в салоні авто не було. Рятувальники спершу загасили палаючий транспортний засіб, а потім витягли тіла загиблих людей. Вони використовували для цього спецобладнання. Увага! Зараз на автодорозі Овруч – Словечно поблизу села Піщаниця Овруцького району працюють працівники Національної поліції. Рух в обох напрямках автодороги необмежений.

Фото з місця аварії / Фото ДСНС