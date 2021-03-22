Смертельна ДТП з українцями у Польщі: у мережі опублікували відео

Український пасажирський автобус потрапив у аварію в Польщі, він перевернувся та впав у кювет. У мережі з'явилося відео з місця автокатастрофи.

Моторошні кадри поширила інспекція автомобільного транспорту Польщі. На них видно, що передня частина автобуса – розрощена вщент.

Деталі У Польщі в ДТП потрапив український автобус: є жертва та постраждалі – фото

Крім цього, пошкоджена й бокова частина українського автобуса. За попередньою інформацією, водій був тверезим. Загинув його 23-річний напарник.

Внаслідок аварії постраждали 5 людей, вони у лікарні. Одна з пацієнток перебуває у важкому стані.

Рейсовий автобус "Варшава – Івано-Франківськ" потрапив у ДТП біля польського Кашице в ніч на 22 березня. У ньому їхали 10 людей.

Український автобус потрапив у ДТП в Польщі: дивіться відео

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