Смертельна ДТП в Росії: в Самарській області загинуло 10 людей – фото 18+

В Росії у Самарській області 29 січня сталась жахлива ДТП – вантажівка зіткнулась з автобусом. Загинуло 10 людей, ще 14 отримали поранення.
Джерело: ІА ТАСС
Це сталось в районі населеного пункту Заборовка.
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Як повідомили журналісти з посиланням на міністерство з надзвичайних ситуацій РФ, за попередніми даними, на 873-му км траси М-5 "Урал" зіткнулися мікроавтобус із вантажівкою DAF із напівпричепом.
Удар був такої сили, що деяких пасажирів довелося деблокувати з понівечених автівок.
На місці працюють рятувальники, медики. Правоохоронці будуть з’ясовувати причини аварії. Відомо, що зіткнення сталось через те, що вантажівку занесло.
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