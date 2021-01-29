Смертельна ДТП в Росії: в Самарській області загинуло 10 людей – фото 18+

В Росії у Самарській області 29 січня сталась жахлива ДТП – вантажівка зіткнулась з автобусом. Загинуло 10 людей, ще 14 отримали поранення.

Джерело: ІА ТАСС

Це сталось в районі населеного пункту Заборовка.

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Як повідомили журналісти з посиланням на міністерство з надзвичайних ситуацій РФ, за попередніми даними, на 873-му км траси М-5 "Урал" зіткнулися мікроавтобус із вантажівкою DAF із напівпричепом.

Удар був такої сили, що деяких пасажирів довелося деблокувати з понівечених автівок.

На місці працюють рятувальники, медики. Правоохоронці будуть з’ясовувати причини аварії. Відомо, що зіткнення сталось через те, що вантажівку занесло.

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