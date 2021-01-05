В Одесі ввечері 5 січня 2021 року трапилася моторошна ДТП. Внаслідок неї постраждали 4 автомобілів, один з них загорівся. За різними даними, загинуло від 1 до 2 людей.

Що відомо про ДТП

Аварія трапилася в одеському районі Молдаванка на перехресті вулиць Розумковська та Сєрова. Про це повідомив телеграм-канал "Новости Одесса".

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За даними телеграм-каналів, ДТП спровокував один з водіїв, який вирішив влаштувати гонитву.

Дрифтер розігнався та хотів "зайти в занос" на перехресті. Однак він неправильно оцінив ситуацію на дорозі та влетів одразу у декілька автомобілів,

– мовиться у повідомленні.

Унаслідок сильного удару один з автомобілів швидко спалахнув вогнем. Його гасили пожежники.

Наразі на місці події перебувають правоохоронці та працівники ДСНС.

Через ДТП в Одесі загорівся автомобіль: відео

Дивіться відео з місця ДТП в Одесі:



В Одесі зіткнулися 4 автомобілі



Одна з автівок спалахнула внаслідок ДТП



У ДТП в Одесі загинуло 2 людей