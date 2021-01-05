Хотів поганяти: в Одесі трапилася смертельна ДТП – фото, відео
В Одесі ввечері 5 січня 2021 року трапилася моторошна ДТП. Внаслідок неї постраждали 4 автомобілів, один з них загорівся. За різними даними, загинуло від 1 до 2 людей.
Що відомо про ДТП
Аварія трапилася в одеському районі Молдаванка на перехресті вулиць Розумковська та Сєрова. Про це повідомив телеграм-канал "Новости Одесса".
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За даними телеграм-каналів, ДТП спровокував один з водіїв, який вирішив влаштувати гонитву.
Дрифтер розігнався та хотів "зайти в занос" на перехресті. Однак він неправильно оцінив ситуацію на дорозі та влетів одразу у декілька автомобілів,
– мовиться у повідомленні.
Унаслідок сильного удару один з автомобілів швидко спалахнув вогнем. Його гасили пожежники.
Наразі на місці події перебувають правоохоронці та працівники ДСНС.
Через ДТП в Одесі загорівся автомобіль: відео
Дивіться відео з місця ДТП в Одесі:
В Одесі зіткнулися 4 автомобілі
Одна з автівок спалахнула внаслідок ДТП
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