У Польщі висунули обвинувачення водієві автобуса, який 6 березня потрапив у смертельну ДТП біля міста Кашице. Тоді 5 українців загинули та ще 35 осіб постраждали. 9 із них перебувають у важкому стані.

48-річного українського водія Володимира К. (прізвище не вказують) звинуватили у ненавмисному скоєнні аварії. Про це повідомляють у прокуратурі міста Пшемисль.

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Деталі про підозрюваного та що на нього чекає

Наразі чоловік перебуває у лікарні. Він заявив, що не може взяти на себе провину, адже не пам’ятає, що трапилось. Каже, що його емоційний стан – важкий.

Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Йому уже заборонили покидати межі Польщі.

Також як свідка опитали другого водія – 35-річного Степана К. Відомо, що у момент трагедії він не керував автобусом. Про результати слідчих дій наразі інформації немає.

Щоправда, відомо, що обидва водії були тверезими. Також у них брали кров на наявність наркотиків, проте тест показав негативний результат.

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