У Київському райсуді Харкова 10 березня має відбутися слухання справи щодо смертельної ДТП за участю мажора Дмитра Габишева. За словами адвоката потерпілих Євгена Мельниченка, Габишев проситиме або домашній арешт, або вихід на волю під заставу.

Позашляховик мажора 21 жовтня влетів у Lanos. У результаті загинули начальник однієї харківських пожежних частин Дмитро Азаренков і його 15-річна дочка Анастасія. Сам Габишев був тоді п'яним.

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Адвокат розповів, що справу мажора передали до суду. Питання щодо запобіжного заходу вирішуватимуть саме у середу. Засідання має розпочатися о 16:00.

Також Мельниченко зауважив, що мати ймовірного винуватця подала скаргу на адвоката потерпілих за інформацію про її роботу в суді.

Це явно порушило її плани щодо пом'якшення долі сина. Їй хотілося б тиші і темряви. Так легше творити зло. Але буде світло та голос, який прочитає вирок. Моя вам порада, Вікторіє, погоджуйтеся на 10 років і збережіть залишки честі та гідності,

– додав юрист.

На завершення свій допис він позначив хештегом #габишевмаєвідсидіти10років

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