Смертельна ДТП у Харкові: жінка загинула на острівці безпеки – фото, відео
У Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Через зіткнення двох транспортних засобів загинула жінка, яка перебувала на острівці безпеки.
Інформацію про аварію на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Пiвденнопроєктної правоохоронці отримали 16 січня приблизно о 11:00. Про це повідомили на сайті Нацполіції.
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Як сталась аварія
Автомобіль Mazda під керуванням 45-річного мешканця Харківської області прямував по вулиці Пiвденнопроєктній зі сторони вулиці Південної в напрямку проспекту Гагаріна.
Смертельна ДТП / Фото Нацполіції
Аварія у Харкові / Фото Нацполіції
В нього в'їхав автомобіль КІА Optima. Водій транспортного засобу рухався на забороняючий рух сигнал світлофора проспектом Гагаріна зі сторони проспекту Льва Ландау.
ДТП у Харкові: дивіться відео телеграм-каналу "Харків LIVE"
Смертельна аварія у Харкові: дивіться відео "Харків LIVE"
Автомобілі зіткнулися
Через зіткнення автомобіль КІА, яким керував 29-річний харків'янин, відкинуло на острівок безпеки. Водночас там перебувала 50-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці.
ДТП в Харкові / Фото "ХС / Харків"
Через аварію померла жінка / Фото "ХС / Харків"
Місце інциденту / Фото "ХС / Харків"
Що відбувається зараз
Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також встановлюють усі обставини автопригоди.
Поліція з'ясовує обставини смертельної автопригоди: дивіться відео
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