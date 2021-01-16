У Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Через зіткнення двох транспортних засобів загинула жінка, яка перебувала на острівці безпеки.

Інформацію про аварію на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Пiвденнопроєктної правоохоронці отримали 16 січня приблизно о 11:00. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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Як сталась аварія

Автомобіль Mazda під керуванням 45-річного мешканця Харківської області прямував по вулиці Пiвденнопроєктній зі сторони вулиці Південної в напрямку проспекту Гагаріна.



Смертельна ДТП / Фото Нацполіції



Аварія у Харкові / Фото Нацполіції

В нього в'їхав автомобіль КІА Optima. Водій транспортного засобу рухався на забороняючий рух сигнал світлофора проспектом Гагаріна зі сторони проспекту Льва Ландау.

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Смертельна аварія у Харкові: дивіться відео "Харків LIVE"

Автомобілі зіткнулися

Через зіткнення автомобіль КІА, яким керував 29-річний харків'янин, відкинуло на острівок безпеки. Водночас там перебувала 50-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці.



ДТП в Харкові / Фото "ХС / Харків"



Через аварію померла жінка / Фото "ХС / Харків"



Місце інциденту / Фото "ХС / Харків"

Що відбувається зараз

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також встановлюють усі обставини автопригоди.

Поліція з'ясовує обставини смертельної автопригоди: дивіться відео

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