Смертельна ДТП на Харківщині: мікроавтобус з’їхав у кювет – Фото
Аварія трапилася зранку 9 березня поблизу Харкова. Після з’їзду в кювет автомобіль Reno перекинувся. Загинула 1 людина, ще 8 постраждали.
Джерело:ДСНС Харківщини
ДТП відбулася о 5:40 на трасі Київ Харків-Довжанський біля села Кам’янка. На місце події одразу відправили рятувальників.
До теми Жахлива ДТП у Польщі: скільки українців ще в лікарнях та в якому вони стані
Австомобіль Reno з'їхав у кювет на харківщині / Фото ДСНС Харківської області
Детальніше про ДТП
Як повідомили в ДСНС, в автомобілі Reno Trafic перебувало 9 людей. Рятувальникам довелося діставати тіло загиблого та ще одного пасажира, іншим вдалось вибратись самотужки. Всіх пасажирів госпіталізували з важкими травмами.
Рятувальники надають допомогу потерпілим у ДТП / Фото ДСНС Харківської області
Інші аварії України за останній час
- Поблизу селища міського типу Губиниха на Дніпровщині 6 березня зіткнулися 2 вантажівки. Один чоловік загинув та один постраждав.
- У Житомирі Volkswagen Jetta наїхав на жінку та 2 собак, які загинули на місці події. Після цього водій вийшов із автомобілю та покинув місце пригоди.
- 5 березня на трасі Київ–Одеса трапилась смертельна ДТП за участі поліцейських. Hyundai Sonata, в якому також перебували правоохоронці, врізався в патрульний Prius, коли той розвертався.
Поділитися новиною