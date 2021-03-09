Аварія трапилася зранку 9 березня поблизу Харкова. Після з’їзду в кювет автомобіль Reno перекинувся. Загинула 1 людина, ще 8 постраждали.

ДТП відбулася о 5:40 на трасі Київ Харків-Довжанський біля села Кам’янка. На місце події одразу відправили рятувальників.

До теми Жахлива ДТП у Польщі: скільки українців ще в лікарнях та в якому вони стані



Австомобіль Reno з'їхав у кювет на харківщині / Фото ДСНС Харківської області

Детальніше про ДТП

Як повідомили в ДСНС, в автомобілі Reno Trafic перебувало 9 людей. Рятувальникам довелося діставати тіло загиблого та ще одного пасажира, іншим вдалось вибратись самотужки. Всіх пасажирів госпіталізували з важкими травмами.



Рятувальники надають допомогу потерпілим у ДТП / Фото ДСНС Харківської області

Інші аварії України за останній час