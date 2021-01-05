Турецька поліція розглядає версію про самогубство українки Христини Новицької, яку знайшли мертвою у Туреччині. Раніше її тіло знайшли у будинку на курорті Бодрум на узбережжі Егейського моря.

Версію про самогубство підтверджує те, що вхідні двері зачинялися на ключ зсередини, вікна теж закривалися зсередини й ніяких слідів боротьби не було. Про це повідомляє Dailymail.

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Версія турецької поліції

Поліція Туреччини заявила, що версія самогубства наразі є основною.

Турецька поліція вважає, що дівчина впала у депресію через відсутність роботи через пандемію, але точна причина смерті не розкрита,

– мовиться у повідомленні.

Доводи на користь версії про самогубство

Вхідні двері були замкнені зсередини , а ключ був всередині замкової щілини.

, а ключ був всередині замкової щілини. На місці події знайшли мотузки , деревне вугілля та шарф.

, деревне вугілля та шарф. Камери відеоспостереження не фіксували відвідувань Новицької кимось після доставки їжі 31 грудня.

Що про це кажуть рідні українки

Друзі та рідні Христини Новицької рішуче відкидають версію самогубства. За їх словами, весела ти життєрадісна дівчина не наклала б на себе руки.

Однак вони додали, що Новицька приховувала своє особисте життя у Туреччині, де вона жила і працювала перекладачем та інструктором з танців.

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