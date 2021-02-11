Смерть школяра у Харкові: поліція розглядає три версії

Джерело:Newsroom
Протягом двох діб у Харкові шукали зникло 15-річного Антона Логвінова. Сусіди кажуть, що хлопець був слухняним, а мама одразу по його зникненню запідозрила щось недобре.
Пошуки, до яких долучилися волонтери, закінчилися по обіді 10 лютого. Тіло хлопця, яке знайшли під мостом, далеко від дому, впізнали за одягом.
Нагадаємо У Харкові під мостом знайшли мертвим школяра, якого шукали дві доби
15-річного Антона шукали протягом двох діб. Їх ускладнювали погодні умови, адже на Харківщині тривали снігопади, пише ТСН. На пошуки Антона залучили поліцейських, курсантів, рятувальників і кінологів. До них долучилися і волонтери.
Після першого невдалого дня розшуків хотіли задіяти авіацію, проте не дозволила погода.
Причину смерті має встановити експертиза, її результати з'являться за декілька днів. Зараз слідство розглядає три основні версії того, що сталося. Про це повідомили власні джерела Newsroom в правоохоронних органах.
Після того, як Антона знайшли, у соцмережах з'явилися фото з місця події. Очевидці помітили рану на голові і припустили, що смерть хлопця була насильницькою.
Наразі в поліції розглядають три основні версії:
Слідчі порушили кримінальну виробництво за статтею "Умисне вбивство".