Смерть школяра у Харкові: поліція розглядає три версії

Протягом двох діб у Харкові шукали зникло 15-річного Антона Логвінова. Сусіди кажуть, що хлопець був слухняним, а мама одразу по його зникненню запідозрила щось недобре.

Пошуки, до яких долучилися волонтери, закінчилися по обіді 10 лютого. Тіло хлопця, яке знайшли під мостом, далеко від дому, впізнали за одягом.

Нагадаємо У Харкові під мостом знайшли мертвим школяра, якого шукали дві доби

Пошуки підлітка у Харкові

15-річного Антона шукали протягом двох діб. Їх ускладнювали погодні умови, адже на Харківщині тривали снігопади, пише ТСН. На пошуки Антона залучили поліцейських, курсантів, рятувальників і кінологів. До них долучилися і волонтери.

Після першого невдалого дня розшуків хотіли задіяти авіацію, проте не дозволила погода.

Антона шукали протягом двох діб / Фото "Суспільного"

Зникнення 15-річного школяра у Харкові: подробиці

Хлопець зник увечері понеділка 8 лютого: вийшов із дому й не повернувся. Тоді ніхто не знав, куди хлопець пішов.

Мати запідозрила щось нечисте, коли телефон Антона опинився поза зоною. Востаннє сигнал мобільного телефону зареєстрували у лісі поблизу дому.

Знайшли його за декілька кілометрів від дому в районі вулиці Дерев'янка у Шевченківському районі.

Сусіди кажуть, що Антон – слухняний і добре вчився у школі. Родину характеризують як неконфлікту.

Версії смерті Антона

Причину смерті має встановити експертиза, її результати з'являться за декілька днів. Зараз слідство розглядає три основні версії того, що сталося. Про це повідомили власні джерела Newsroom в правоохоронних органах.

Після того, як Антона знайшли, у соцмережах з'явилися фото з місця події. Очевидці помітили рану на голові і припустили, що смерть хлопця була насильницькою.

Наразі в поліції розглядають три основні версії:

вбивство хлопця ким-небудь зі знайомих,

вбивство сторонньою людиною на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин,

нещасний випадок.

Слідчі порушили кримінальну виробництво за статтею "Умисне вбивство".