У справі про смерть парламентаря Валерія Давиденка готові майже усі експертизи. Наразі залишаються три основні версії загибелі нардепа від групи "Довіра", головна з них – самогубство.

Основна версія – самогубство

Остання експертиза, результатів якої поки ще нема, – психолого-психіатрична. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю Українським новинам.

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Проте і ці дані розраховують отримати вже протягом найближчого місяця.

Як було, так і залишається три версії. Основна – самогубство,

– наголосив Клименко.

Зазначимо, що ще у червні 2020 року генпрокурорка Ірина Венедіктова теж повідомила, що основна версія загибелі Давиденка – суїцид. Проте мотиви такого вчинку ні очільниця Офісу генпрокурора, ані глава Нацполіції не повідомили.

Які основні версії розглядали:

Самогубство.

Доведення до самогубства.

Вбивство, інсценоване під самогубство.

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