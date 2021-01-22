Смерть нардепа Давиденка від вогнестрілу: що нового у розслідуванні
У справі про смерть парламентаря Валерія Давиденка готові майже усі експертизи. Наразі залишаються три основні версії загибелі нардепа від групи "Довіра", головна з них – самогубство.
Основна версія – самогубство
Остання експертиза, результатів якої поки ще нема, – психолого-психіатрична. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю Українським новинам.
Раніше Вбито депутата Давиденка: чим був відомим політик і у яких скандалах фігурував
Проте і ці дані розраховують отримати вже протягом найближчого місяця.
Як було, так і залишається три версії. Основна – самогубство,
– наголосив Клименко.
Зазначимо, що ще у червні 2020 року генпрокурорка Ірина Венедіктова теж повідомила, що основна версія загибелі Давиденка – суїцид. Проте мотиви такого вчинку ні очільниця Офісу генпрокурора, ані глава Нацполіції не повідомили.
Які основні версії розглядали:
- Самогубство.
- Доведення до самогубства.
- Вбивство, інсценоване під самогубство.
Головне про смерть нардепа Давиденка
- Народного депутата України Валерія Давиденка знайшли мертвим 23 травня 2020 року.
- Тіло парламентаря знайшли в туалеті власного офісу.
- Давиденко отримав вогнепальне поранення голови. Поруч із ним лежав пістолет.
- Раніше версію самогубства категорично відкидали рідні загиблого.
Поділитися новиною