Ігор Терехов не був обраний мером Харкова, але останнім часом є фактичним управителем міста, яким керував від імені Геннадія Кернеса. Після смерті свого патрона Терехов стане виконувачем обов'язків мера.

Ігор Терехов довго підміняв Геннадія Кернеса на правах його першого заступника, а після смерті Кернеса, про яку стало відомо 17 грудня, може стати виконувачем обов'язків мера міста. Нині ж Ігор Терехов – секретар міськради та обличчя "Успішного Харкова". Що відомо про харківського політика – читайте на 24 каналі.

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Біографія Ігоря Терехова

Ігор Терехов – корінний харків'янин. Він народився 14 січня 1967 року. За фахом – інженер-будівельник, він має вищу освіту, закінчив у 1990-му Харківський інженерно-будівельний інститут. Також він має науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Ще одну дисертацію Терехов починав писати на початку 90-х у альма-матер – інженерно-будівельному інституті, але поміняв у цей непростий час науку на бізнес та зайнявся очищенням Харкова. За допомогою кондиціонерів.

У 1997 році Терехов став генеральним директором ВАТ "Харківський завод "Кондиціонер".

У 1999 році Терехов йде на державну службу – працює начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради. Паралельно пише вже згадану дисертацію.

Людина Авакова

У 2006-му, коли мером Харкова став скандальний Михайло Добкін, Терехов переходить на роботу в ОДА на позицію економічного радника одного з відділів. 29 березня 2007 року Терехов став заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

Губернатором регіону тоді був Арсен Аваков. Власне Терехов мав репутацію "людини Авакова" й навіть за його протекцію балотувався від "Нашої України" до Верховної Ради 5 скликання, але ці стосунки не витримали випробування часом.

Коли в Авакову виникли проблеми з режимом Януковича – він втратив частину бізнесу та змушений був переховуватись у Італії, Ігор Терехов втекти з України не міг і не бажав, а тому підтримав його ворогів – Кернеса та Добкіна. Втім, зв'язки з Аваковим остаточно розірвані не були. Час покаже, що це було вірне рішення.

Людина Кернеса

У 2010 році Терехов повертається до міськради та стає заступником нового мера – Геннадія Кернеса. Той після призначення Добкіна на губернатора, пів року побув виконувачем обов'язків, а восени переміг на виборах.

Ігор Терехов та Геннадій Кернес / Фото Kharkiv Today

Ігор Терехов став правою рукою Геннадія Кернеса у видимих питаннях управління містом. Чиновник опікувався питаннями розвитку та забезпечення життєдіяльності міста у першу каденцію Кернеса. Власне Терехова можна назвати одним з творців "харківського дива", що полягає в оновленні місцевих доріг та інфраструктури, осучасненню та перетворенні похмурого пострадянського міста на сучасне європейське. А те, що у процесі не обійшлося без корупційної складової та великих боргів, на те виборці у своїй більшості не зважали.

Також Ігор Терехов увійшов до ближнього кола Геннадія Кернеса та дуже подружився з російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

У 2015 році Терехов був обраний до харківської міськради 7 скликання, де очолив депутатів з групи впливу Кернеса. За каденцію ця група змінила кілька політичних вивісок – була "Відродженням", згодом стала харківським осередком об'єднання Кернеса та Труханова під брендом останнього – "Довіряй ділам".

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Ігор Терехов у статусі першого заступника Кернеса та голови його партійного осередку став надзвичайно важливою персоною, входив до усіх можливих комісій, проводив засідання та тримав руку на пульсі усього міського життя, особливо, коли у його патрона через стан здоров'я (з 2014 року після замаху Кернес пересувається лише на інвалідному візочку) та проблеми з законом (проти мера Харкова було інспіровано кілька кримінальних справ, але всі вони були розвалені за недолугого процесуального керівництва генерального прокурора Юрія Луценка) не стало часу на безпосередню роботу.

Ігор Терехов на роботі / Фото ХМДА

На свої обов'язки в Терехова часу не вистачало – він прогуляв 50% засідань міськради 7 скликання та навіть був кандидатом на відкликання. Втім, це не завадило йому піти під другим номером від "Блоку Кернеса "Успішний Харків" на осінні вибори 25 жовтня 2020. За відсутності Кернеса (з літа не з'являвся на публіці, а потім був ушпиталений у Німеччині) Терехов став не лише емісаром хворого мера, але й обличчям кампанії.

Виборчу кампанію Терехов і Ко проводили традиційно – засівали та гречкосійствували. Почали "впливати" на виборців заздалегідь – навесні 2020 року від імені Терехова містянам, наприклад, роздавали великодні паски.

Паски від кандидата / Фото "Чесно"

Замість Кернеса

Поки Терехов агітував, Геннадій Кернес перебував у німецькій елітній клініці. У комі. Саме як пацієнт "Шаріте" Кернес отримав 60,34% голосів підтримки 25 жовтня 2020 року – за недієздатного кандидата проголосували понад 195 000 харків'ян.

Про стан його здоров'я повідомляють лише наближені до нього особи, а перевірити правдивість їх слів неможливо. Кілька впливових ЗМІ повідомляли про смерть Кернеса, пізніше інформацію було спростовано, а в оточенні харківського бургомістра пообіцяли, що той повернеться на першу сесію міськради (через ще сесію перенесли з листопада на грудень).

Дві нирки у неробочому стані. Лікарі прогнозів не дають, – Ігор Терехов коментує ТСН стан свого патрона.

Втім, цього не сталось – згодом з'явилась інформація, що в Кернеса відмовили обидві нирки й суттєво погіршився стан здоров'я.

Багатовекторність від Ігоря Терехова / Фото з особистої сторінки чиновника на фейсбуці

Секретар Харківської міськради

У таких умовах міські політики все одно вирішили, що кращого варіанту у них нема, а тому надали Кернесу повноваження мера без присяги. Секретарем Харківської міськради за поданням з "Шаріте" з електронним підписом Кернеса 9 грудня 2020 було обрано праву руку хворого мера – його першого заступника Ігоря Терехова. У ході таємного голосування за протеже Кернеса віддали голоси 73 депутати, ще один утримався, а один проголосував проти.

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Втім, справи Терехова насправді не такі райдужні – особистий авторитет емісара Кернеса не такий високий, крім того, у міськраді та особливо облраді утворилась доволі міцна опозиція – на підставі нелюбові до Терехова та Кернеса ситуативно об'єднались представники "Слуги Народи" та "ОПЗЖ". Все це віщує суттєві проблеми у майбутньому.

Друзі та колеги / Фото ТСН

Нині ж 53-річний Ігор Терехов – не лише секретар Харківської міськради, але й виконувач обов'язків мера міста. Власне, він ним уже став. А після 17 грудня 2020 року, коли стало нарешті відомо про смерть Кернеса, легітимізує свій статус.

Зараз Терехов активно працює над іміджем: фейсбук чиновника ряснить його фото з міських об'єктів, які він вправно інспектує у своєму пальто кольору бордо.

Успішний №2 у списках "Успішного Харкова" / Фото з особистої сторінки чиновника на фейсбуці

На фото Терехов усміхнений та успішний, як і належить політичному наступнику Геннадія Кернеса. Щоб бути хоч трохи до нього подібним, Терехов навіть перестав голитись та на шостому десятку завів собі брутальну щетину, що є загальновизнаною "фішкою" його вже колишнього патрона.

Також, за чутками, Терехов згадав, що колись так само вірно служив іншому мастодонту української політики – Арсену Авакову.

Ігор Терехов – фігурант розслідування "Схем":

У листопаді 2020 року журналіст "Схем" зафіксували таємний візит Терехова до Києва. Виявилось, що він ходив "на поклон" до людей з оточення іншого колишнього шефа.