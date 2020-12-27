Нещодавно Харків попрощався зі своїм мером Геннадієм Кернесом. Він помер 17 грудня у німецькій клініці "Шаріте", де лікувався через ускладнення коронавірусу. Хто є спадкоємцями харківського міського голови – далі у матеріалі.

Особисте життя Геннадія Кернеса не надто афішувалося. Проте з дописів у соцмережах і з відкритих джерел усе ж можна з’ясувати, ким були його кохані жінки, діти та онуки. Про це повідомляє ТСН.

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Кохані жінки Геннадія Кернеса

Більшість українців дізналися про вдову харківського мера у день його смерті. Саме Оксана Гайсинська була однією з перших, хто підтвердив інформацію про трагедію. А вже після похорону політика опублікувала ролик-прощання. Свій допис вона підписала словами: "Спи, мій хороший".



Оксана Гайсинська та Геннадій Кернес / Фото взято з інстаграму Оксани Гайсинської

Оксана Гайсинська є донькою колишнього заступника генерального прокурора України, експрокурора Києва Юрія Гайсинського. Для Кернеса це був другий шлюб. А першою дружиною покійного харківського очільника була Оксана Василенко (у шлюбі були від 1982-го до 1985 року).

Була в житті Кернеса ще одна жінка – Галина Привалова. Вони разом жили у цивільному шлюбі.



Геннадій Кернес і Галина Привалова / Фото взято з фейсбуку Галини Привалової

А вже після смерті політика стало відомим про Ольгу Муравицьку. 41-річна жінка зараз живе на 2 країни: то в Англії, то в Україні. Познайомилася вона з Кернесом у Харкові та має від нього дитину.

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Рідні та нерідні діти харківського мера

26-річний Родіон Гайсинський хоча є і нерідним для Кернеса, але його політик дуже любив і називав своїм сином. Він є сином Оксани Гайсинської та народився від її попереднього шлюбу з фарм-бізнесменом, співвласником групи компаній "Здоров'я" Геннадієм Хорунжим. Спільних дітей у Гайсинської та Кернеса не було.



Оксана та Родіон Гайсинські / Фото взято з інстаграму Оксани Гайсинської

Щодо рідних дітей, то у шлюбі з Василенко в Кернеса народився син Кирило. Зараз йому – 38 років. За інформацією ЗМІ, чоловік має 2 дітей: Кіру та Луку. На останніх виборах до облради він очолив партійний список політсили свого батька.



Кирило та Геннадій Кернеси / Фото взято з інстаграму Геннадія Кернеса

А результатом стосунків із Приваловою став син Данило. Він узяв прізвище матері. Відомо, що чоловік – підприємець. Він має сина Петра від першого шлюбу з Анастасією Степулою (народився в 2013-му), а друга дружина Юлія народила йому в 2019 році доньку.



Данило Привалов разом із дружиною Юлією та донькою / Фото взято з інстаграму Юлії Привалової

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За словами друга покійного мера Павла Фукса, статки політика буде поділено між його синами та неофіційною супутницею життя Оксаною Гайсинською. Бізнесмен каже, що жінка та її син Родіон отримають найбільше. Оскільки були поряд із Кернесом до останнього.

Свою частину спадку отримають і сини політика від попередніх стосунків – Кирило і Данило. Також Фукс підтвердив існування 11-річної доньки Генадія Кернеса. Зараз вона живе в Лондоні з мамою. Вони також матимуть свою частину.

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