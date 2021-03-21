"Смарагдове" озеро в окупованому Криму стало "калюжею": шокуюче фото

Мальовниче гірське озеро Панагія в окупованому Криму катастрофічно обміліло. У мережі показали, що на його місці залишилася тільки "калюжа".

Відповідні фото опублікував офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, який веде телеграм-канал "Анатолий Штирлиц". Він підкреслив, що раніше озеро Панагія було одним з найкрасивіших у Криму.

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"Продовжуємо тему окупованого Криму та проблем водопостачання. Озеро Панагія перетворилося в калюжу", – мовиться у повідомленні.



Таким було озеро Панагія в Криму / Фото з телеграму "Анатолий Штирлиц"



Озеро катастрофічно обміліло / Фото з телеграму "Анатолий Штирлиц"



Це озеро називали одним з найкрасивіших у Криму / Фото з телеграму Анатолий Штирлиц"

Що відомо про озеро Панагія: основне

Воно розташоване у гірському селищі Зеленогір'є – на відстані 7 кілометрів від автостради Судак – Алушта.

Ще кілька років тому глибина цієї кримської водойми сягала щонайменше 20 метрів.

Озеро приваблювало туристів через унікальний смарагдовий колір води.

Православні віряни вважали озеро особливим місцем. "Панагією" також називають невеликий образ Богоматері.

В окупованому Криму масово міліють водойми

Поблизу Судака обміліло озеро Бугаз, ситуація – критична. Рівень води там постійно знижується. Якщо не вжити термінових заходів, водойма може повністю зникнути.

Окупанти викачали майже усю воду з Інкерманського кар'єру, розташованого під Севастополем. Замість великого озера там тепер лише голе кам'яне й мулисте дно.

Ще одне легендарне озеро, Три Сестри, яке називали одним з найгарніших в Україні, також повністю висохло назавжди. І таких сумних прикладів, на жаль, безліч.

Згідно з міжнародним правом, повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою та критичну ситуацію, що склалася, несе Росія – як країна-окупант.