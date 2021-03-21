"Смарагдове" озеро в окупованому Криму стало "калюжею": шокуюче фото
Мальовниче гірське озеро Панагія в окупованому Криму катастрофічно обміліло. У мережі показали, що на його місці залишилася тільки "калюжа".
Джерело:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Відповідні фото опублікував офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, який веде телеграм-канал "Анатолий Штирлиц". Він підкреслив, що раніше озеро Панагія було одним з найкрасивіших у Криму.
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"Продовжуємо тему окупованого Криму та проблем водопостачання. Озеро Панагія перетворилося в калюжу", – мовиться у повідомленні.
Таким було озеро Панагія в Криму / Фото з телеграму "Анатолий Штирлиц"
Озеро катастрофічно обміліло / Фото з телеграму "Анатолий Штирлиц"
Це озеро називали одним з найкрасивіших у Криму / Фото з телеграму Анатолий Штирлиц"
Що відомо про озеро Панагія: основне
- Воно розташоване у гірському селищі Зеленогір'є – на відстані 7 кілометрів від автостради Судак – Алушта.
- Ще кілька років тому глибина цієї кримської водойми сягала щонайменше 20 метрів.
- Озеро приваблювало туристів через унікальний смарагдовий колір води.
- Православні віряни вважали озеро особливим місцем. "Панагією" також називають невеликий образ Богоматері.
В окупованому Криму масово міліють водойми
Поблизу Судака обміліло озеро Бугаз, ситуація – критична. Рівень води там постійно знижується. Якщо не вжити термінових заходів, водойма може повністю зникнути.
Окупанти викачали майже усю воду з Інкерманського кар'єру, розташованого під Севастополем. Замість великого озера там тепер лише голе кам'яне й мулисте дно.
Ще одне легендарне озеро, Три Сестри, яке називали одним з найгарніших в Україні, також повністю висохло назавжди. І таких сумних прикладів, на жаль, безліч.
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