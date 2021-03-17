У "Слузі народу" заявили, що сенсорну кнопку в Раді можна обдурити

На початку березня у Верховній Раді врешті запрацювавала сенсорна кнопка, яка б мала унеможливити кнопкодавство. Проте у "Слузі народу" кажуть, що її все ж можна обудирити.

Про це нардеп Олександр Качура розповів в ефірі одного з українських телеканалів. Він зауважив, що в інтернеті продаються спеціальні ґаджети, які імітують дотик рук людини.

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Народний обранець від президентської політсили також додав, що сам раніше на сайті Alibaba придбав такий пристрій – подушечку, яка нагрівається.

Ставиш цю подушку, і сенсорна кнопка працює. Я однозначно не знаю, як кнопкодавити, але сенсорну кнопку можна обдурити,

– зазначив "слуга народу".

Після 2 березня нардепам, аби проголосувати, доводиться натискати одразу 2 кнопки. Однією рукою – сенсорну, а іншою – кнопки "за", "проти" чи "утримався".

Сенсорна кнопка в Раді: що варто знати