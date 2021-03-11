У "Слузі народу" заявили, що Порошенка чекає кримінальна справа, – ЗМІ

Проти п'ятого президента України Петра Порошенка можуть відкрити кримінальне провадження. Стосуватиметься воно "труби Медведчука".

Таку заяву "не під запис" для ЗМІ зробив один з членів партії "Слуга народу". Джерело зазначає: санкції проти Порошенка, як це зробили з Медведчуком, вводити не будуть.

Раніше Порошенка викликали в СБУ через розмову Медведчука і Суркова, але він не прийшов

Справа проти Порошенка

Обґрунтування того, щоб відкрити справу – так звана "труба Медведчука", яку нещодавно повернули у держвласність. У "Слузі народу" заявляють, що від неї мав прибуток і п'ятий президент України.

Ми проти Порошенка санкцій вводити не будемо. Для чого – щоб робити із нього мученика? Там буде кримінальна справа за трубу, на якій сидів не тільки Медведчук, але й "гетьман",

– розповів "Українській правді" один із найвпливовіших членів "Слуги народу".

Про його роль у цій справі свідчать прослушки і негласні свідчення. Тому і самого Медведчука, і Порошенка через трубу чекає кримінальна справа.

Що відомо про "трубу Медведчука"