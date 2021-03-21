У "Слузі народу" висловили обурення діями прихильників активіста Сергія Стерненка під час акції 20 березня під Офісом Президента. Депутати ініціювали проведення позачергового засідання, в якому мають взяти участь силовики.

Метою засідання є ухвалення постанови з оцінками протесту 20 березня. Також нардепи вимагають з'ясувати, чи не причетні до заворушень під ОП "сторонні політичні сили чи фігури".

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Позиція "Слуги народу"

У зверненні фракції підкреслили, що "Слуга народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Однак нардепи заявили, що категорично не сприймають спроби насильство, вандалізм, наругу над символами нашої держави.

Вимоги нардепів:

правоохоронці повинні надати юридичну оцінку подіям;

визначити міру провини учасників протесту за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну;

домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку.

Ми поважаємо право на мирний протест, але вимагаємо захистити право громадян на вулиці без насильства і вандалізму. Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам тощо,

– мовиться у повідомленні.

Наостанок депутати зазначили, що чекають рішучих, кваліфікованих та безкомпромісних дій з боку правоохоронних органів.

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